Nhiều trường tại Hà Nội cho học sinh nghỉ sớm vì lo mưa ngập

TPO - Một số trường học tại Hà Nội thông báo cho phụ huynh đón con sớm, thậm chí cho nghỉ học ngày 29/9 để phòng tránh mưa bão.

Dù không phải địa phương chịu tác động trực tiếp của cơn bão số 10 nhưng từ sáng 29/9, Hà Nội mưa lớn, kéo theo đường kẹt cứng. Nhiều phụ huynh cho biết, con bị muộn giờ học do tắc đường, đường ngập khó đi.

Anh Trần Văn Đức ở phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sáng nay 6 giờ 35 phút bố con đã ra khỏi nhà nhưng đến 8 giờ 15 phút mới vào được trường học. Đường tắc cứng, anh phải đỗ xe cách trường gần 1 cây số, che ô dẫn con đi bộ đến lớp.

Một số phụ huynh khác cho biết, sáng nay, con đến trường bằng xe đưa đón như thường lệ nhưng bị trễ cả tiết học. Con ngồi trên xe đưa đón hơn 2 giờ đồng hồ cho quãng đường chừng 6 cây số.

Đầu giờ chiều nay, Trường tiểu học Nguyễn Siêu gửi thông báo khẩn tới cha mẹ học sinh đến trường đón con sớm. Cụ thể, học sinh đi xe đưa đón sẽ ra về lúc 14 giờ 15 phút; học sinh cha mẹ đón ra về lúc 14 giờ 30 phút.

“Trường hợp cha mẹ học sinh chưa thể đến kịp giờ, nhà trường vẫn bố trí giáo viên quản lý học sinh như bình thường cho đến khi con được đón”, Trường tiểu học Nguyễn Siêu thông báo.

Nhà trường thông báo phụ huynh đón con sớm do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 10.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội cũng thông tin, do ảnh hưởng của bão, Hà Nội có mưa lớn, có thể đường ngập, kẹt xe gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh nên đã quyết định cho toàn trường nghỉ học sớm 1 tiết. Xe đưa đón học sinh mầm non, tiểu học sẽ rời trường lúc 15 giờ 30 phút; Khối THCS – THPT tan muộn hơn một chút. Thầy Khang cho rằng, việc cho học sinh nghỉ học sớm hơn 1 tiết trong điều kiện thời tiết mưa gió sẽ thuận lợi hơn cho các em.

Nhiều phụ huynh phải vội vàng đón con.

Hệ thống trường Phổ thông liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring- Wellspring Hanoi trước đó đã thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học ngày 29/9. Theo thông báo của trường này, việc cho học sinh nghỉ học và có hướng dẫn tự học tại nhà, nhằm đảm bảo an toàn cho các em trong ngày mưa lớn.

Trường này khuyến nghị học sinh hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, tuân thủ các biện pháp phòng chống bão để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Nhà trường đã có kế hoạch dạy bù ngày nghỉ một cách hợp lý.

Đường vào Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) bắt đầu ngập nước.

Ở khối công lập, các trường cho học sinh đi học, tan trường như ngày thường. Hiệu trưởng một trường THCS cho biết, dù đường đi vào trường bắt đầu bị ngập nhưng nếu bất ngờ cho học sinh nghỉ học sớm có thể khiến phụ huynh bị động.