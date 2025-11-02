Lũ xấp xỉ báo động 3, nhiều vùng thấp trũng ở Huế tái ngập

Chiều 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế phát đi thông báo cảnh báo mưa lũ, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài.
Theo đó, trong 6 giờ qua, tại khu vực các xã miền núi Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Thượng Nhật (thượng nguồn hồ Tả Trạch) và Lộc An, Phú Lộc xuất hiện mưa rất to đến đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200 - 300mm.
Cơ quan khí tượng dự báo, trong 3 - 6 giờ tiếp theo, mưa lớn tiếp tục mở rộng ra toàn thành phố; riêng các khu vực nói trên vẫn có khả năng mưa đặc biệt to, khiến lượng nước đổ về các sông tăng nhanh.
Tối nay, nước sông Hương tiếp tục dâng cao, đoạn qua Đập Đá (nối đường Lê Lợi và Nguyễn Sinh Cung) đã bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Mực nước sông Truồi, sông Ô Lâu và nhiều sông khác cũng đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất.
Tại trung tâm TP Huế, các tuyến đường thấp trũng như Tố Hữu, Hoàng Lanh, Bà Triệu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lộ Trạch, Dương Văn An, Trường Chinh... đã xuất hiện ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đến 1h rạng sáng 3/11, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ sẽ vượt mức báo động 3. Dự báo đến 13h ngày 3/11, lũ trên sông Hương vượt báo động 3 khoảng 0,9m; sông Bồ vượt 0,4m, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại TP Huế là rất cao.