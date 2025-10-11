Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng trăm người xuyên đêm khôi phục đường sắt bị lũ cuốn ở Hà Nội

Lộc Liên
TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn do bão số Matmo (bão số 11) và hoàn lưu sau bão, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến một đoạn đường sắt tại xã Trung Giã - Hà Nội bị xói lở nghiêm trọng. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đang nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để khôi phục tuyến.

Theo thông tin từ hiện trường của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đoạn đường sắt tại Trung Giã thuộc tuyến Đông Anh - Quán Triều, từ Km 16+700 đến Km 18+300, bị hư hại nặng nề. Nước lũ đã làm xói toàn bộ nền đường, cuốn trôi đá ballast, khiến một số đoạn ray bị “treo lơ lửng”, tạo thành khoảng hổng lớn như vỡ đê.

Có ba vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất, trong đó có đoạn nền đường bị cuốn trôi dài gần 40m, sâu khoảng 4m. Dòng nước xiết tiếp tục chảy qua khiến tuyến đường sắt tê liệt hoàn toàn.

Ngay khi phát hiện sự cố, Công ty CP Đường sắt Hà Thái đã huy động lực lượng túc trực, khảo sát hiện trường, lập phương án ứng cứu khẩn cấp và tổ chức cảnh giới, bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư hạ lưu.

Công nhân đường sắt xuyên đêm để khắc phục đoạn đường sắt bị lũ cuốn. Ảnh: VNR.

Theo đại diện Công ty CP Đường sắt Hà Thái, từ ngày 10 đến 11/10, đơn vị đã huy động hàng trăm nhân công, thiết bị cơ giới và tổ chức thi công 3 ca liên tục, xuyên đêm để khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo VNR cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường và thống nhất phương án xử lý là vận chuyển đá hộc từ các mỏ đá Đồng Mỏ, Thịnh Châu, Phúc Yên về Trung Giã để đổ, thả rọ đá và gia cố các điểm xói lở. Đá và vật tư được vận chuyển bằng tàu và ô tô đến điểm tập kết cách vị trí hư hại khoảng 600m, sau đó dùng goòng và máy xúc chuyển tiếp vào khu vực bị sạt để thi công.

Đến sáng 11/10, lực lượng thi công đã khắc phục xong hai điểm sạt, giúp tàu chở vật liệu có thể tiếp cận vị trí hư hại nặng nhất. Mục tiêu trước mắt là ngăn dòng lũ thượng lưu tràn qua nền đường, đảm bảo an toàn khu dân cư hạ lưu, đồng thời chuẩn bị điều kiện để phục hồi ray, khôi phục chạy tàu.

Sáng 11/10, lực lượng thi công đã khắc phục xong hai điểm sạt, giúp tàu chở vật liệu có thể tiếp cận vị trí hư hại nặng nhất tại Trung Giã. Ảnh: VNR.

Tổng khối lượng vật liệu đã được huy động gồm 234 m3 đá, trong đó 8 toa tàu (128 m3), phần còn lại được vận chuyển bằng ô tô, goòng và máy xúc (106 m3). Hiện các đơn vị đang tiếp tục vận chuyển thêm 8 xe đá (80 m3) và đã đóng hơn 500 bao tải chứa đá mạt, cát để gia cố tạm thời.

Tại ga Trung Giã, khoảng 400 m3 đá đã được tập kết sẵn, trong đó 50 m3 đã được đổ xuống hiện trường. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục làm việc liên tục để “vá” tuyến đường trước khi có mưa lớn trở lại.

Theo VNR sự cố chỉ ảnh hưởng đến hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện chỉ khai thác chở hàng, không còn tàu khách thường kỳ. Trung bình mỗi tháng tuyến này có khoảng 3-4 chuyến tàu hàng phục vụ nhu cầu vận chuyển vật tư, đá xây dựng.

Dù vậy, ngành đường sắt vẫn xác định đây là sự cố nghiêm trọng, cần được khắc phục nhanh để tránh ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động khai thác, duy tu và đảm bảo an toàn mạng lưới đường sắt quốc gia.

Lộc Liên
#đường sắt Hà Nội #lũ cuốn #xói lở tuyến đường #khắc phục hậu quả #bão số 11 #công nhân đường sắt #khôi phục tuyến

