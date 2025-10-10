Đường sắt Việt Nam miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ tới vùng bão lũ

TPO - Trước thiệt hại nghiêm trọng do bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây ra tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi tới đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Đại diện VNR cho biết, hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của ngành đường sắt với người dân vùng thiên tai, chung tay cùng cả nước khắc phục hậu quả sau bão.

Theo kế hoạch, VNR sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc này giúp đảm bảo công tác cứu trợ được tổ chức bài bản, minh bạch và hàng hóa đến tay người dân kịp thời, an toàn.

Đường sắt Việt Nam miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ tới vùng bão lũ. Ảnh: VNR.

Hàng hóa cứu trợ sẽ được tiếp nhận, xếp dỡ tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… và vận chuyển đến ga Giáp Bát hoặc ga Hà Nội để phân phối về các địa phương bị thiệt hại.

Chương trình bắt đầu từ ngày 10/10/2025 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới. VNR cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong khâu tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối để nguồn hàng cứu trợ được chuyển đến vùng bão lũ nhanh nhất.