Cứu sống nam sinh lớp 7 bị lũ cuốn trôi khi đi qua đoạn đường ngập

Hoài Nam
TPO - Nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua đoạn đường ngập lụt. Phát hiện sự việc, một người đàn ông đã lao xuống ứng cứu.

Sáng 2/10, lãnh đạo UBND xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một học sinh lớp 7 trên địa bàn vừa may mắn được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đoạn đường ngập.

Trước đó, khoảng 7h sáng 1/10, em Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đang đạp xe trên đường bị ngập tại thôn Am Thủy thì không may bị dòng nước lũ chảy xiết xô đẩy cả xe và người xuống nước.

betra-cropped-1759372887247.jpg
Nam sinh lớp 7 ngã xuống dòng nước chảy xiết.
4a6865c76c3fe661bf2e.jpg
Nam sinh lớp 7 được anh Thế Anh cứu sau khi bị lũ cuốn trôi.

Lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán ứng cứu. Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh, trú tại thôn Xuân Thủy, xã Kim Hoa đã lao xuống dòng nước dữ, kịp thời cứu em Long lên bờ an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Hoa cho biết chính quyền sẽ tổ chức tuyên dương cho anh Thế Anh vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Hiện tại, sau bão, mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh như Kim Hoa, Đức Minh, Đức Quang rơi vào tình trạng ngập sâu, chia cắt, hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập.

Hoài Nam
