Hà Tĩnh đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 2.700 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Chỉ trong vòng hơn một tháng, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 2.700 tỷ đồng để khắc phục.

Sáng 1/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) cùng kiến nghị hỗ trợ khắc phục.

Theo báo cáo thống kê, bão Bualoi có phạm vi gió mạnh (sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14) rộng nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh. So với bão lịch sử số 10 năm 2017, cơn bão này có cường độ tương đương nhưng thời gian bão quần thảo kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9).

Bão Bualoi đã khiến một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều nhà xưởng bị tốc mái, sập băng tải, ướt nguyên liệu, riêng Nhà máy Nhiệt điện 2 bị gió bão quật bay 50.000m2 tôn. Tỉnh này chịu tổng thiệt hại sơ bộ hơn 6.000 tỷ đồng do cơn bão số 10.

Cũng qua thống kê, trong hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão (số 5, 6, 10) với tổng thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

Bão Bualoi đã khiến hơn 90.000 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng.

Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác còn hạn hẹp, để tạo điều kiện giúp địa phương có thêm nguồn lực tiếp tục tập trung khắc phục và phòng chống thiên tai, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Hà Tĩnh đề xuất Trung ương quan tâm, hỗ trợ khắc phục, phòng chống thiên tai.

Cụ thể đề xuất hỗ trợ 560 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 130 hồ chứa hư hỏng xuống cấp, trong đó có 44 công trình hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất dân sinh.

Xem xét hỗ trợ 1.100 tỷ đồng để gia cố, nâng cấp các tuyến đê đặc biệt xung yếu. Hỗ trợ 1.050 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ: Khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình trường học, mua sắm lại trang thiết bị bị hư hỏng cho các cơ sở giáo dục 350 tỷ đồng; cơ sở y tế 400 tỷ đồng; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi cấp bách 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hà Tĩnh kiến nghị nghiên cứu đầu tư nâng cấp hồ Kẻ Gỗ để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.