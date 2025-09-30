Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lãnh đạo T.Ư thăm hỏi, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Hoài Nam
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10.

Chiều 30/9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 1 người chết, 15 người bị thương, 84.584 ngôi nhà bị hư hỏng. Về nông nghiệp có 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã, 936,9 ha thủy sản bị ngập. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng thiết yếu như điện, giao thông, trường học, cơ sở y tế... cũng bị bão tàn phá nặng nề.

6fc2ddc1-d4fc-44d3-acc5-27e04f8aad2c.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao phần quà hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra.

Ông Trần Cẩm Tú cũng biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng Quân đội, Công an, chính quyền các cấp và đặc biệt là nhân dân Hà Tĩnh trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10.

Để hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão gây ra, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân sớm vượt qua khó khăn.

ba825f8c-5c34-49ae-8184-0e9cabff8e65.jpg
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó Hà Tĩnh cũng cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời cần kịp thời cập nhật báo cáo, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản đến các cơ quan Trung ương về các khó khăn, vướng mắc, để Trung ương có những chỉ đạo, xem xét, hỗ trợ kịp thời cho Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Hoài Nam
