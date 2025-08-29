Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng mưa liên tục trong mấy ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Thanh Hiền
TPO - Từ chiều tối nay 29/8, các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 29/8, vùng biển TP Đà Nẵng có mưa rào và dông, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m, biển động.

tp-da-nang-ngao-cho-4-93.jpg
Đà Nẵng sẽ mưa dài ngày trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Thanh Hiền.

Từ chiều tối ngày 29/8 đến trưa ngày 31/8, tại các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Từ chiều tối và đêm ngày 31/8, mưa trên địa bàn Đà Nẵng giảm dần còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm/12h.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo tình hình thời tiết đến người dân để chủ động ứng phó; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai. Đặc biệt phải chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các điểm du lịch, khu vực ven biển…

tp-du-khach-16-8068.jpg
Một nhóm du khách vừa đến Đà Nẵng ngày 29/8 thì gặp mưa lớn.

Đợt mưa kéo dài đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh ảnh hưởng đến việc tham quan, vui chơi của người dân và du khách. Ngoài các điểm đến ngoài trời như bán đảo Sơn Trà, bãi biển, phố cổ Hội An, các cây cầu bắc qua sông Hàn… Đà Nẵng cũng còn nhiều nơi vui chơi, thăm thú trong nhà như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chợ Hàn, các khu du lịch…

Thanh Hiền
