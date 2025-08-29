Ô tô 'vô tư' chạy xuống bãi biển Đà Nẵng

TPO - Chiếc ô tô chạy trên bãi biển Đà Nẵng khiến nhiều người bức xúc và lo ngại an toàn cho người dân, du khách khi xuống biển.

Ngày 29/8, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay đã yêu cầu một ô tô rời khỏi bãi biển.

Trước đó, chiếc xe này chạy xuống khu vực bãi biển Thọ Quang vào tối 28/8. Nhiều người dân bức xúc trước sự việc vì ô tô đi trên bãi biển gây nguy hiểm cho người dân, du khách, nhất là trẻ em và những người chôn mình trong cát.

Chiếc ô tô chạy xuống bãi biển Đà Nẵng tối 28/8.

"Khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã dùng loa yêu cầu chiếc xe lập tức rời khỏi bãi biển và hướng dẫn lối ra cho tài xế. Có thể là người từ nơi khác tới, chưa nắm rõ quy định không được lái ô tô xuống biển", đại diện BQL cho hay.

Vị này cho biết thêm, thời điểm phát hiện sự việc, bãi biển vắng vẻ, không có du khách tắm và vui chơi. BQL cũng sẽ tăng cường việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách không được đưa phương tiện xuống bãi biển.

Đây là trường hợp lái ô tô xuống biển Đà Nẵng thứ 2 trong tháng 8/2025. Trước đó, vào chiều 13/8, một ô tô bán tải cũng chạy xuống bãi biển Mân Thái (phường Sơn Trà).