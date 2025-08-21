Phạt tù người lái ô tô liên tục bóp còi trên bãi biển ở Đắk Lắk

TPO - Người đàn ông điều khiển xe dọc bãi biển ở Đắk Lắk, rồi liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy. HĐXX TAND khu vực 11 đã tuyên phạt tài xế này 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Phạm Ngọc Cường. Ảnh: VKSND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 31/5/2025, Phạm Ngọc Cường điều khiển ô tô bán tải lưu hành dọc bãi biển từ thôn Chính Nghĩa, xã An Phú đến khu vực resort SaLa thuộc phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên (cũ) nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên ô tô của Cường bị ngập nước và lún cát, nên phải sử dụng xe cẩu kéo lên. Khi xe được kéo lên, Cường điều khiển xe lưu hành dọc bờ biển theo hướng ngược lại về xã An Phú. Thời điểm này, bờ biển có rất nhiều người dân tắm biển, vui chơi…

Tuy vậy, đối tượng Cường liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy. Hành vi của Cường đã gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khoẻ của người khác và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ…

HĐXX TAND khu vực 11 đã tuyên phạt Phạm Ngọc Cường 6 tháng tù.