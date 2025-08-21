Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phạt tù người lái ô tô liên tục bóp còi trên bãi biển ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông điều khiển xe dọc bãi biển ở Đắk Lắk, rồi liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy. HĐXX TAND khu vực 11 đã tuyên phạt tài xế này 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã Tuy An Nam, Đắk Lắk) về tội Gây rối trật tự công cộng.

tienphong-3-8850.jpg
Bị cáo Phạm Ngọc Cường. Ảnh: VKSND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 31/5/2025, Phạm Ngọc Cường điều khiển ô tô bán tải lưu hành dọc bãi biển từ thôn Chính Nghĩa, xã An Phú đến khu vực resort SaLa thuộc phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên (cũ) nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên ô tô của Cường bị ngập nước và lún cát, nên phải sử dụng xe cẩu kéo lên. Khi xe được kéo lên, Cường điều khiển xe lưu hành dọc bờ biển theo hướng ngược lại về xã An Phú. Thời điểm này, bờ biển có rất nhiều người dân tắm biển, vui chơi…

Tuy vậy, đối tượng Cường liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy. Hành vi của Cường đã gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khoẻ của người khác và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ…

HĐXX TAND khu vực 11 đã tuyên phạt Phạm Ngọc Cường 6 tháng tù.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bãi biển #xe ô tô #bóp còi #xử phạt #gây rối #an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục