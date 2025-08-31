Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Bạn trẻ Đà Nẵng rộn ràng xuống phố chụp ảnh dịp Tết Độc lập

Giang Thanh

TPO - Sau những ngày mưa dầm do ảnh hưởng của bão số 6, người dân Đà Nẵng rộn ràng xuống phố check-in trong chiều nắng vàng ươm. Các địa điểm check-in dọc đường Bạch Đằng rực rỡ sắc cờ hoa, thu hút đông đảo người dân.

Người dân Đà Nẵng rộn ràng xuống phố check-in trong nắng độc lập. Video: Giang Thanh
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-5.jpg
Chiều 30/8, Đà Nẵng﻿ hửng nắng vàng sau những ngày mưa dầm do ảnh hưởng của bão số 6. Đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực đường hoa ở công viên bờ tây cầu Rồng để vui chơi, chụp hình check-in nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Giang Thanh
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-3.jpg
Trong ánh nắng vàng ươm, các gia đình vui vẻ tạo dáng, chụp ảnh với các biểu tượng được trưng bày trong khu vực đường hoa. Biểu trưng ngày 2/9, biểu trưng của TP Đà Nẵng, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc... được bố trí nổi bật với tông màu vàng đỏ rực rỡ.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-9.jpg
Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài trắng truyền thống để lưu lại những hình ảnh đẹp nhân dịp đại lễ. Sắc trắng tinh khôi nổi bật trên tông màu trang trí đỏ - vàng chủ đạo của đường hoa.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-7.jpg
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-8.jpg
Bên cạnh đó, nón lá, cờ Tổ quốc, khăn quàng cờ đỏ sao vàng, khăn rằn... là những phụ kiện "hot" được đa số người dân và các bạn trẻ lựa chọn trong dịp đặc biệt này.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-2.jpg
Nhiều khách du lịch cũng thích thú với không gian rực rỡ sắc cờ dọc đường Bạch Đằng và tranh thủ chụp ảnh check-in.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-6.jpg
Cùng nhóm bạn lựa chọn trang phục áo phông "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" cùng nón lá để xuống phố check-in, bạn Phan Hoài Phương (phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho hay nhóm đã dự định đi từ mấy hôm trước nhưng thời tiết không thuận lợi.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-10.jpg
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-11.jpg
"Sáng nay, trời âm u và có mưa nên chúng em cũng không hy vọng nhiều. May mắn là đến đầu giờ chiều trời hửng nắng đẹp, cả nhóm quyết định xuống đường hoa chụp ảnh luôn. Mọi người đều rất háo hức và mong muốn có những hình ảnh đẹp để lan tỏa trên mạng xã hội vào những ngày ý nghĩa này", Phương kể.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-12.jpg
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-4.jpg
Được biết, để phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân và du khách, Đà Nẵng đã trang trí 2 khu vực đường hoa dọc đường Bạch Đằng, gồm công viên bờ tây cầu Rồng và khu vực vỉa hè đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Với hàng chục loài hoa, tiểu cảnh cùng các biểu trưng với chủ đề Ngày Độc lập, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-13.jpg
Khu vực phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng cũng được "phủ" đỏ bằng hàng ngàn lá cờ Tổ quốc﻿. Càng về chiều, người dân đổ về khu vực này tham quan, chụp ảnh ngày một đông đúc.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-14.jpg
Những dải băng rôn cổ động đỏ rực cùng những dây cờ Tổ quốc là góc check-in được nhiều người yêu thích, lựa chọn để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chị Hoàng Nhung (phường Sơn Trà) cho biết: "Vào dịp đại lễ của dân tộc, cả gia đình tôi muốn có những tấm ảnh kỷ niệm để cứ mỗi dịp 2/9 sau này, chúng tôi có thể ôn lại những ngày tháng thật đẹp, thật tự hào này".
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-15.jpg
Khu vực Thư viện Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng cũng là điểm đến thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. Được biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, UBND TP Đà Nẵng đã khánh thành Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-17.jpg
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-16.jpg
Dự án tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng với không gian cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và bệ ngồi đọc sách, tạo cảnh quan hài hòa. Điểm nhấn của công trình là tượng Bác Hồ ở chính giữa khuôn viên.
tp-nguoi-dan-da-nang-checkin-29-18.jpg
Phù điêu bố trí sau tượng Bác Hồ﻿ là hình ảnh Khuê Văn Các, hai bên là hình ảnh thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài truyền thống để chụp hình tại công trình biểu tượng cho tinh thần tự học và đam mê đọc sách này.
Giang Thanh
