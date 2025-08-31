Bạn trẻ Đà Nẵng rộn ràng xuống phố chụp ảnh dịp Tết Độc lập

TPO - Sau những ngày mưa dầm do ảnh hưởng của bão số 6, người dân Đà Nẵng rộn ràng xuống phố check-in trong chiều nắng vàng ươm. Các địa điểm check-in dọc đường Bạch Đằng rực rỡ sắc cờ hoa, thu hút đông đảo người dân.
Bên cạnh đó, nón lá, cờ Tổ quốc, khăn quàng cờ đỏ sao vàng, khăn rằn... là những phụ kiện "hot" được đa số người dân và các bạn trẻ lựa chọn trong dịp đặc biệt này.
"Sáng nay, trời âm u và có mưa nên chúng em cũng không hy vọng nhiều. May mắn là đến đầu giờ chiều trời hửng nắng đẹp, cả nhóm quyết định xuống đường hoa chụp ảnh luôn. Mọi người đều rất háo hức và mong muốn có những hình ảnh đẹp để lan tỏa trên mạng xã hội vào những ngày ý nghĩa này", Phương kể.
Được biết, để phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân và du khách, Đà Nẵng đã trang trí 2 khu vực đường hoa dọc đường Bạch Đằng, gồm công viên bờ tây cầu Rồng và khu vực vỉa hè đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Với hàng chục loài hoa, tiểu cảnh cùng các biểu trưng với chủ đề Ngày Độc lập, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
Dự án tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Đà Nẵng đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng với không gian cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và bệ ngồi đọc sách, tạo cảnh quan hài hòa. Điểm nhấn của công trình là tượng Bác Hồ ở chính giữa khuôn viên.