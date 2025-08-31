Bạn trẻ Đà Nẵng rộn ràng xuống phố chụp ảnh dịp Tết Độc lập

TPO - Sau những ngày mưa dầm do ảnh hưởng của bão số 6, người dân Đà Nẵng rộn ràng xuống phố check-in trong chiều nắng vàng ươm. Các địa điểm check-in dọc đường Bạch Đằng rực rỡ sắc cờ hoa, thu hút đông đảo người dân.