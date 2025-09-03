Những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ dịp Đại lễ Quốc khánh

TPO - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra trọng thể, thu hút hàng chục nghìn đại biểu, Nhân dân và nhiều đoàn khách quốc tế. Thành công rực rỡ của Đại lễ gắn liền với sự cống hiến thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Bảo vệ nhiều tầng, nhiều lớp, không để bị động bất ngờ

Xác định đây là sự kiện có quy mô lớn nhất giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai toàn diện các mặt công tác từ nghiên cứu hồ sơ, khảo sát thực địa đến dự báo tình huống. Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tiểu ban An ninh, trật tự, đơn vị đã ban hành hàng loạt kế hoạch, phương án bảo vệ theo nhiều cấp độ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong và ngoài lực lượng công an, bảo đảm đồng bộ từ an ninh, y tế, lễ tân đến hậu cần.

Các đơn vị nghiệp vụ được giao nhiệm vụ cụ thể, tổ chức luyện tập, diễn tập nhiều lần, nâng cao khả năng tác chiến, xử lý tình huống. Công tác bảo vệ được tổ chức thành nhiều vòng, nhiều lớp, bao phủ cả ba không gian: trên không, mặt đất và dưới lòng đất.

Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ 1 giờ sáng 2/9, chủ động quán triệt yêu cầu nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để làm trong sạch địa bàn và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sáu đoàn khách quốc tế tham dự Đại lễ.

Phòng Kỹ thuật bảo vệ triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, sử dụng các thiết bị tối tân, bố trí lực lượng kiểm soát nhiều lớp, nhiều tầng, bảo đảm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra sơ suất hay bị động, bất ngờ.

Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm chia sẻ: “Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình, đơn vị đã xây dựng phương án tổng thể, bố trí lực lượng tại các vị trí then chốt, triển khai nhiều tổ mũi tác chiến tinh nhuệ. Phương án bảo vệ kết hợp giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống khép kín với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong giám sát toàn bộ khu vực, bảo đảm chỉ huy thống nhất, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng và xử lý kịp thời mọi tình huống”.

Bên cạnh đó, Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội tăng cường kiểm soát tại Trụ sở Trung ương Đảng, hai đầu đường Nguyễn Cảnh Chân, số 1A Hùng Vương, Nhà Quốc hội và các tòa nhà Ban Đảng. Lực lượng kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách tham quan, nghỉ ngơi tại khu vực tầng 1 Nhà Quốc hội.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bảo vệ tại Quảng trường Ba Đình.



Trung đoàn 600, Trung đoàn 375 triển khai lực lượng kiểm soát người, phương tiện tại các tuyến đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình. Đặc biệt, Trung đoàn 375 trực tiếp chủ trì công tác bảo vệ Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước, hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và đoàn ngoại giao.

Góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Cán bộ , chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bảo vệ giúp đại biểu đi lại tại Quảng trường Ba Đình.

Không chỉ bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ còn tham gia đội hình phương tiện đặc chủng trong khối diễu hành. Hình ảnh xe nghiệp vụ hiện đại, đội ngũ cán bộ chiến sĩ nghiêm trang, kỷ luật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế, khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và sức mạnh của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, dù trực tiếp hay gián tiếp tham gia, đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm vì nhiệm vụ chung.

Thiếu tá Bùi Thị Hải Liên, Trưởng ban Công tác Phụ nữ Bộ Tư lệnh, chia sẻ: “Trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, chúng tôi vô cùng vinh dự, tự hào và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Với kinh nghiệm dày dạn, sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng phương án, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng công an, quân đội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ Đại lễ A80. Thành công này không chỉ là niềm tự hào của lực lượng Cảnh vệ, mà còn góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam ổn định, an toàn, giàu bản lĩnh trong mắt bạn bè quốc tế.