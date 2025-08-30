'Đêm trắng' tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - Hệ thống giám sát hiện đại, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất tại các tuyến phố trọng yếu và Quảng trường Ba Đình, liên lạc đa tầng và đội ngũ trực chiến 24/24, Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được ví là “trái tim an ninh” đảm bảo sự kiện lịch sử diễn ra an toàn tuyệt đối, không một sai sót.

Tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, hàng chục màn hình cỡ lớn liên tục cập nhật hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trải khắp các tuyến phố trọng yếu, Quảng trường Ba Đình, khu vực tổ chức lễ diễu binh, diễu hành. Mọi chuyển động nhỏ nhất đều không lọt khỏi tầm kiểm soát, từ dòng người di chuyển, một phương tiện dừng đỗ bất thường, hay chỉ là một tín hiệu điện tử lạ, tất cả lập tức được nhận diện, phân tích và xử lý tức thời.

58c945c1-8ed5-46e2-9cea-e857d0f6a702.jpg
6e874d2e-6c6d-4de7-b5ed-ccc6fbe6fd65.jpg
Hoạt động giám sát tại trung tâm.

Để duy trì luồng giám sát thông suốt, hệ thống liên lạc đa tầng, đa lớp đã được thiết lập, từ bộ đàm chuyên dụng, mạng viễn thông, cho tới các kênh dự phòng chống nhiễu, chống tấn công mạng.

“Ở đây, mọi sai lệch, dù chỉ một giây, một chi tiết nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng tới thành công của sự kiện. Vì thế, nguyên tắc cao nhất là chính xác tuyệt đối, an toàn tuyệt đối” – Thượng tá Đào Hồng Tân, Phó trưởng phòng Tham mưu Tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh.

screen-shot-2025-08-29-at-194555.png﻿
fa555fe6-1214-4e0d-94ef-f13c4f375fc8.jpg
deba4bc6-3990-4cac-b843-7ae3d34af2f4.jpg
Hệ thống camera giám sát tại Quảng trường Ba Đình.

Trung tâm không chỉ điều hành lực lượng trên mặt đất mà còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kỹ thuật để phát hiện và kịp thời ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn từ trên không; phát hiện các thiết bị bay không người lái xâm nhập vào mục tiêu bảo vệ; những nguy cơ tấn công từ không gian mạng. Mọi tình huống đều được dự liệu phương án và tính toán theo kịch bản nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn khu vực diễn ra lễ kỷ niệm.

dcd8500a-42bf-4297-937d-0d94aac294c5.jpg

Trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ, Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vận hành 24/24 giờ, không một phút nghỉ. Khối lượng công việc khổng lồ, áp lực lớn, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ ở đây đều ý thức rõ niềm vinh dự đặc biệt, trở thành những “người gác cổng vô hình” bảo vệ sự trang nghiêm, an toàn tuyệt đối của sự kiện lịch sử.

9e5b7dfe-82a5-4e9c-97a1-7cc594eac7e3-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ tại trung tâm.
3766d973-a2ac-402a-b06a-c36a2ae30637.jpg
Lãnh đạo Bộ Công an và Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ kiểm tra hoạt động tại trung tâm.

Khi ánh đèn Ba Đình bừng sáng trong lễ diễu binh, diễu hành trọng đại, phía sau sự bình yên ấy những cặp mắt không rời màn hình giám sát, những mệnh lệnh ngắn gọn mang tính quyết định được phát đi từ một căn phòng đặc biệt: Trung tâm thông tin Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - nơi nhịp thở an ninh của Tổ quốc chưa từng ngưng nghỉ.

Dưới đây là một số hình ảnh của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại lễ A80.

e0f7eb01-77f5-4a07-bc2d-78827b3e520f.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm nhiệm vụ xuyên đêm tại Quảng trường Ba Đình.
1a21b240-e8ad-46af-8f64-12f44b548db4.jpg
6214c1f6-1374-4e59-9f6c-000d471da066.jpg
a78f6639-3c0a-4da7-98fa-e3daf3a65f3a.jpg
3021c68a-e727-4ad1-bf5b-60ed6bbca023.jpg
e3d19ee9-bec7-41d7-b46c-f362f5d95130.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại khu vực máy soi an ninh.
543cace9-4d2d-4817-bae6-80974aa11b02.jpg
Cán bộ, chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế triển khai công tác bảo vệ điểm, hướng dẫn đại biểu vào đúng vị trí ngồi đảm bảo đúng qui định.
43eab5fc-d730-4a3a-b50f-3725c14075f0-1.jpg
Đại tá Đỗ Xuân Tiệp - Phó Tư lệnh Bộ Tư Lệnh cảnh vệ tại khu vực Quảng trường Ba Đình chỉ đạo công tác bảo vệ.
9c06604c-e0c0-4f92-a642-3362b3601a55.jpg
ff0054e6-10f1-4136-a53d-f68cf00ddf71.jpg
Hướng dẫn đại biểu và người dân đi lại tại khu vực khách mời.
0d11566b-5176-40e4-bd77-4fb733e9cd46.jpg
b43e103f-fba4-46d4-a49e-9c37a0efa1a6.jpg
Cảnh khuyển hỗ trợ kiểm tra an ninh.
1f302910-ea11-45ee-a4c4-8d8835c0d033.jpg
5a4a9966-4632-4cd9-a252-c26b40749099.jpg
Minh Đức
