Tài xế xe ôm chạy cuốc xe 15 nghìn đồng bị phạt 5 triệu đồng lỗi vượt đèn đỏ

Sáng 2/1, người dân bắt đầu trở lại đi làm, đi học sau ngày nghỉ Tết Dương lịch khiến các tuyến phố Thủ đô có lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông.

Hôm nay, cũng là ngày thứ 2 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều mức phạt vi phạm giao thông tăng gấp nhiều lần so với trước đây.

Sáng sớm cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ phát hiện gần 20 trường hợp vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.

Điển hình, nam sinh viên N.C.N (SN 2005) cho biết, sau khi bị lực lượng CSGT dừng xe, bản thân được thông báo vi phạm lỗi đi ngược chiều.

“Đây là lần đầu tiên em phạm lỗi, cũng như chưa nắm được mức phạt mới. Với mức phạt 5 triệu đồng như hiện nay thì đối với sinh viên như em là quá khả năng và sau lần này sẽ rút kinh nghiệm” - N. cho biết.

Cũng vi phạm lỗi đi ngược chiều, ông B.V.T (39 tuổi, ở Hà Nội) - lao động tự do, nêu lý do đi ngược chiều hướng Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi là do đang chở hàng và tắc đường, muốn đi nhanh hơn. Ông phân trần cũng chưa nắm được mức phạt mới và mong “được thông cảm, bỏ qua lỗi vi phạm”.

“Tôi đi làm công ngày được 200-300 nghìn đồng, không đáng là bao nhiêu, mức xử phạt như hiện nay thì quá khả năng của tôi rồi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm đi đúng làn đường theo quy định” - ông T. nói.

Còn N.T.H (2004, trú tại Hà Nội) vượt đèn đỏ hướng Nguyễn Xiển đi Nguyễn Trãi đã bật khóc khi bị tổ công tác dừng kiểm tra, lập biên bản xử phạt. H. cho biết, do bản thân vội nên lỡ vượt đèn đỏ và không nghĩ rằng mức phạt lại cao đến thế.

Một số người vi phạm khác còn biện minh cho hành vi vi phạm của mình và nói rằng do “thấy người khác vượt đèn đỏ, đi ngược chiều thì bản thân cũng đi theo”.

Nam tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách đi hướng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi vượt đèn đỏ và bị tổ công tác dừng kiểm tra. Vị khách đi trên xe đã phải dừng lại giữa chừng và đi bộ về.

Tài xế này cho biết, cuốc xe có 15 nghìn đồng nhưng lỗi vượt đèn đỏ là 5 triệu đồng thì “tất nhiên là nó không đáng”.

“Cả ngày tôi đi làm được bao nhiêu đâu, đi thế này là chết rồi. Mức phạt gần bằng cái xe máy, có 6-8 triệu đồng. Bỏ xe thì cũng không bỏ được, phải chấp nhận nộp phạt thôi” - nam tài xế xe ôm công nghệ buồn bã nói.

Thiếu tá Đặng Trần Hưng - Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị triển khai các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, nút giao trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều…

Ngoài việc phạt hành chính thì tài xế còn bị trừ điểm GPLX. Mỗi GPLX có 12 điểm, đối với các hành vi như đi ngược chiều trừ 2 điểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông bị trừ 4 điểm GPLX.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong ngày 1/1, lực lượng chức năng xử lý 594 trường hợp, phạt thành tiền 1.671.825.000 đồng, tạm giữ 189 phương tiện, 385 bộ giấy tờ, tước 19 GPLX.

Trong đó, vượt đèn đỏ 62 trường hợp, đi ngược chiều 20 trường hợp, vi phạm tốc độ 18 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 72 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 138 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 237 trường hợp...