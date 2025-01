Hà Nội: Hơn 150 tài xế bị trừ điểm GPLX vì vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm

Ngày 3/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 2/1, trên địa bàn thành phố lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.005 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 997 trường hợp trên đường bộ và 8 trường hợp trên đường thủy, phạt tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong số các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tạm giữ 254 phương tiện, tước 32 GPLX.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ 51 trường hợp; đi vào đường cấm, đường ngược chiều 45 trường hợp; vi phạm tốc độ 59 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 180 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 167 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 270 trường hợp...

Đáng chú ý, có tới 152 trường hợp vi phạm giao thông bị trừ điểm GPLX (10 ô tô, 142 mô tô) với các lỗi như vượt đèn đỏ; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; tốc độ...

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết việc triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

"Chúng tôi xác định phải tạo sự chuyển biến thực chất trong ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để xây dựng giao thông Thủ đô văn minh, hiện đại” - Đại tá Trần Đình Nghĩa chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu trên, CSGT TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện nhằm kiểm soát giao thông tại các nút giao quan trọng trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, các tổ CSGT tuần tra liên tục giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sử dụng rượu bia khi lái xe... đã góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông vốn phổ biến tại Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ: "Việc tăng mức xử phạt và áp dụng trừ điểm GPLX không chỉ tạo sức răn đe mà còn nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Các trường hợp vi phạm đều được xử lý công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng CSGT".

Trong 2 ngày qua, nhiều người dân đã có những chia sẻ về sự thay đổi rõ rệt của giao thông Thủ đô trên mạng xã hội, từ việc như chấp hành đèn tín hiệu, dừng trước vạch khi có đèn đỏ, đặc biệt là ở các ngã tư có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc.

Việc triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, giao thông tại TP Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, khẳng định sự quyết tâm của CSGT Thủ đô trong việc thay đổi diện mạo giao thông và thiết lập trật tự trên đường phố.

Ngày 2/1, tại Xí nghiệp xe Bus Hà Nội (số 29 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và Xí nghiệp xe Bus Hà Nội, tổ chức buổi tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGT) và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của hơn 220 nhân viên lái xe buýt, lực lượng trực tiếp tham gia giao thông hàng ngày. Các tài xế được hướng dẫn tích hợp giấy tờ lên hệ thống VNeID để đồng bộ hóa dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng cường tính minh bạch trong quản lý giao thông.

Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện tại chỗ đối với một số nhân viên lái xe, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn. Trung tá Nguyễn Thị Chung - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cho biết, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, từ đó hạn chế tối đa các hành vi vi phạm giao thông.