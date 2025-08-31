'Trái tim' giữ nhịp giao thông Thủ đô

TP - Giữa lòng Hà Nội tấp nập, có một “trái tim” giữ nhịp giao thông - Trung tâm điều khiển giao thông hiện đại, nơi các chiến sĩ CSGT âm thầm theo dõi từng dòng xe, điều phối, đảm bảo an toàn và trật tự cho hàng triệu người dân mỗi ngày.

Công việc thầm lặng nhưng đầy áp lực

Giữa giờ cao điểm buổi sáng, chúng tôi có mặt tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nằm trên phố Trần Hưng Đạo. Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt là hàng chục màn hình lớn, sáng rực, truyền những hình ảnh trực tiếp từ hơn 600 camera giám sát giao thông và hơn 500 cụm đèn tín hiệu giao thông quan trọng của Thủ đô.

Ngồi trước bàn điều khiển, từng cán bộ CSGT tập trung cao độ, mắt không rời màn hình, tai luôn lắng nghe bộ đàm, sẵn sàng nhận thông tin trực tiếp từ lực lượng CSGT trên các tuyến đường.

“Không ồn ào còi xe, khói bụi, nhưng ở đây lúc nào chúng tôi cũng như đang đứng giữa ngã tư giờ cao điểm” - Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, cán bộ Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội trò chuyện với phóng viên, song mắt không rời khỏi hình ảnh camera. Anh cho biết, chỉ một tín hiệu bất thường - đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, xe vi phạm vượt đèn đỏ, ùn tắc hay xảy ra va chạm giao thông thì lập tức được phát hiện và xử lý qua hệ thống.

Mỗi ca trực của cán bộ, chiến sĩ thường kéo dài hơn 8 tiếng, từ lúc trước giờ cao điểm buổi sáng đến hết tan tầm buổi chiều, đôi khi xuyên trưa, xuyên đêm. Màn hình chằng chịt những ô hình nhỏ, dòng xe nối dài như mắc cửi, đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết.

“Chỉ cần chậm một nhịp đèn, có thể khiến giao thông gặp khó khăn, người dân mắc kẹt trên đường không kịp đi làm, về nhà đúng giờ” - Thiếu tá Hiếu chia sẻ.

Khác với hình ảnh quen thuộc của CSGT đứng ngoài đường điều tiết giao thông, lực lượng trực trung tâm điều khiển ít khi được người dân biết đến. Nhưng áp lực công việc thì không kém, thậm chí còn đặc thù hơn…

Ngoài việc hỗ trợ tích cực trong điều tiết luồng phương tiện vào giờ cao điểm, hệ thống camera hiện đại ở đây còn giúp phát hiện, xử lý nhanh các vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định… Đồng thời còn là công cụ hỗ trợ tích cực trong công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông, truy vết phương tiện vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân.

Những “cuộc đua” với thời gian

Những cuộc đua với thời gian cũng là một phần công việc của cán bộ, chiến sĩ thuộc trung tâm. Đó là khi cần mở đường khẩn cấp cho xe cấp cứu, xe chở người bệnh, đoàn công tác đặc biệt hoặc ghi nhận diễn biến các tình huống ùn tắc để có phương án điều tiết phù hợp.

Một sáng, đèn tín hiệu tại ngã tư Trần Khát Chân - Bạch Mai - Phố Huế sau khi hết đèn xanh đã không chuyển đỏ mà nháy vàng liên tục. Lúc này, tiếng bộ đàm vang lên “đề nghị trung tâm kiểm tra”. Chỉ trong 3 phút, sự cố được trung tâm khắc phục, giao thông trở lại bình thường.

Thiếu tá Phạm Trung Hiếu giải thích, nguyên nhân do thay đổi chu kỳ đèn vào các thời điểm trước và sau khung giờ cao điểm (sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h đến 19h30), thời điểm 0h hằng ngày hoặc khi ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Trong quá trình điều chỉnh, có thể xuất hiện một số hiện tượng như: không hiển thị số đếm lùi, đèn đỏ hoặc đèn xanh kéo dài sau khi hết chu kỳ đếm, hoặc nhiều tín hiệu cùng bật sáng. Tuy nhiên, đây là hiện tượng kỹ thuật tạm thời, thường kết thúc sau một chu kỳ đèn.

Trung tâm điều khiển giao thông hiện đại được ví như “trái tim, bộ não” của mạng lưới điều tiết giao thông đô thị. Hệ thống camera độ phân giải cao không chỉ quan sát ban ngày mà còn theo dõi rõ nét ban đêm, ghi lại biển số, tốc độ di chuyển và cả diễn biến phức tạp tại những nút giao trọng điểm.

Cán bộ trực tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội Ảnh: Thanh Hà

Nhờ hệ thống này, lực lượng CSGT chủ động hơn trong việc điều tiết lưu lượng, đưa ra cảnh báo sớm khi có sự cố, giảm thiểu ùn tắc và nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Trách nhiệm lớn trong căn phòng nhỏ

“Chỉ mong đường phố thông thoáng, người dân về nhà an toàn” - Đó là chia sẻ của những cán bộ, chiến sĩ trực tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Đây cũng là động lực để họ làm việc không kể ngày đêm, âm thầm quan sát từng dòng xe lướt qua màn hình, sẵn sàng can thiệp khi có tình huống khẩn cấp.

Từ “mắt thần” của trung tâm điều khiển, những cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn miệt mài từng giờ từng phút, góp phần giữ nhịp sống bình yên, văn minh cho thành phố. Đó là công việc không phô trương, không màu sắc, nhưng chứa đựng biết bao trách nhiệm và tấm lòng vì nhân dân phục vụ.

Trong thời gian tới, đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh an toàn cho sự kiện.