Clip: Xe bán tải nháy đèn pha liên tục gây bức xúc

TPO - Ô tô bán tải lưu thông trên đường ở TPHCM, liên tục nháy đèn pha phía sau, gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông cùng chiều. Đáng nói, xe này còn vượt đèn đỏ gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngày 4/9, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý trường hợp ô tô bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khi lưu thông trên đường, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Clip: Xe bán tải nháy đèn pha phía sau gây bức xúc cho người tham gia giao thông

Trước đó, tối 3/9, chiếc ô tô bán tải mang biển số 61C-534.26 lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một, TPHCM).

Suốt chặng đường di chuyển, ô tô bán tải liên tục nháy đèn pha phía sau gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Đáng nói, khi ô tô bán tải đi tới đoạn ngã 3 đường Cách Mạng Tháng Tám giao với đường Lào Cai, tài xế không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ.

Bức xúc trước hành vi vi phạm luật giao thông của tài xế lái ô tô bán tải, người đi đường ghi lại hình ảnh, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Ngay sau khi nắm được thông tin liên quan đến việc chiếc xe bán tải liên tục nháy đèn pha phía sau, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác định để xử lý theo quy định pháp luật.

Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết với hành vi bật đèn pha phía sau trong trường hợp kể trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khoảng 1,5 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái xe ít nhất là hai tháng.

Ngoài ra, ô tô bán tải kể trên vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, lỗi ô tô vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Nếu hành vi vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ ít nhất 4 điểm giấy phép lái xe.