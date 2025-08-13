Nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

TPO - Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm TTATGT.

Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý II/2025; phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168/2025/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.



TNGT cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024, tuy nhiên, số người chết chỉ giảm nhẹ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ TNGT, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ (-24,25%), giảm 201 người chết (-3,66%), giảm 3.203 người bị thương (-33,9%). Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

Tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, như Hà Nội, TPHCM chưa cải thiện nhiều do mật độ phương tiện gia tăng, hạ tầng chưa đáp ứng, ý thức tuân thủ giao thông của người dân còn nhiều hạn chế.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính các địa phương và những thay đổi về cơ cấu chính quyền, Ủy ban ATGT cần tiếp tục cải tiến phương pháp tổng hợp số liệu.

"Việc thống kê phải sát thực tế, chính xác và được báo cáo định kỳ trong các kỳ họp tháng hoặc quý của Chính phủ, đồng thời báo cáo Quốc hội để giám sát và kiểm điểm trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt khi liên quan đến tính mạng và tài sản của nhân dân", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm TTATGT, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện giao thông, đặc biệt phương tiện đường thủy, bảo đảm an toàn trong các điều kiện thực tế như vịnh, biển và sông. "Các tiêu chuẩn của địa phương cao hơn quy chuẩn quốc gia phải được ghi nhận".

Về quản lý hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng các bộ, ngành, địa phương cần rà soát và xử lý các điểm đen, đường đô thị, đường cao tốc, bảo đảm an toàn tối đa, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cấp cứu y tế kịp thời; lập kế hoạch bảo trì công trình quốc lộ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ sạt lở, thiên tai. Bộ Tài chính cần bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong mùa mưa bão. Bộ Y tế được yêu cầu nghiên cứu tăng cường phương tiện, số điện thoại khẩn cấp để cứu người nhanh chóng.

Phó Thủ tướng lưu ý, các địa phương, đặc biệt Hà Nội và TPHCM, được giao xây dựng kế hoạch thí điểm "thành phố xanh, thành phố ATGT", với sự phối hợp chặt chẽ của Trung ương trong việc hỗ trợ chính sách, kinh nghiệm và nguồn lực để xây dựng cơ chế vận hành hệ thống phương tiện công cộng, xe đạp công cộng, mở rộng tuyến đường đi bộ và hành lang an toàn giao thông…; cần tăng cường xử lý vi phạm pháp luật, đặc biệt đối với xe điện, xe không phép, xe quá tốc độ và vi phạm hành lang giao thông.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về công tác quản lý phương tiện vận tải, đặc biệt xe điện bốn bánh và phương tiện khu du lịch, bảo đảm các phương tiện chỉ vận hành nơi được phép, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, kể cả khởi tố hình sự (nếu cần thiết).