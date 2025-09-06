Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VIDEO: Xe đầu kéo đi sai làn còn vượt đèn đỏ

Hương Chi
TPO - Chiếc xe đầu kéo chạy rất nhanh ở làn xe máy, sau đó vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường. Vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 13, thuộc địa bàn TPHCM.

Chiều 6/9, Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, xử lý vụ xe đầu kéo vi phạm luật giao thông đường bộ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên ô tô ghi lại, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, chiếc xe đầu kéo mang biển số 61H-045.96 lưu thông trên quốc lộ 13 ở làn dành cho xe máy.

Khi xe đi tới đoạn ngã ba giao với đường Hồ Văn Mên thì rẽ phải, bất chấp đang đèn đỏ. Đáng nói, dù tới nút giao, nhưng chiếc xe đầu kéo không giảm tốc độ, di chuyển rất nhanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, lực lượng CSGT đã xử lý phạt nguội nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông bằng hình ảnh từ camera giám sát và người dân cung cấp.

Xe đầu kéo chạy vào làn xe máy và vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13

Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, ô tô đi vào làn xe máy, hay còn gọi là đi sai làn đường, sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18 đến 20 triệu đồng lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và bị trừ ít nhất 4 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, đối với xe đầu kéo trong trường hợp kể trên, sẽ bị phạt trên 20 triệu đồng và trừ ít nhất 6 điểm.

Hương Chi
