[Clip] Tai nạn thương tâm khiến người bán bánh mì tử vong

TPO - Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.

Chiều 3/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đàn ông bán bánh mì dạo, điều khiển xe máy trên đường ĐT.741.

Khi xe đi tới đoạn gần Trạm dừng chân An Bình, xã Phước Vĩnh, TPHCM thì tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng trên làn đường dành cho xe máy. Cú tông mạnh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.