Camera phạt nguội ghi nhận gần 70.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

TPO - Ngày 21/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, Công an TPHCM đã thông tin về tình hình xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera phạt nguội. Theo đó, gần 70.000 trường hợp vi phạm đã được ghi nhận.

Theo đó, phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ với hệ thống camera giám sát, nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là giải pháp trọng tâm, hiện đại, vừa nâng cao ý thức tự giác của người dân, vừa góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Thống kê của Công an TPHCM cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2025, gần 70.000 trường hợp vi phạm đã được phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý. Theo Công an TPHCM, việc áp dụng công nghệ giúp giảm áp lực cho lực lượng tuần tra công khai, đảm bảo sự minh bạch, khách quan nhờ hình ảnh được ghi nhận rõ nét, tránh tranh cãi không cần thiết giữa người vi phạm và cơ quan chức năng. Hệ thống dữ liệu này cũng là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình, từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông khoa học và hợp lý hơn.

Tuy nhiên, một khó khăn còn tồn tại là việc xử lý vi phạm “nguội” đối với xe máy. Hiện nay, cơ chế ngăn chặn chủ yếu dựa vào quá trình đăng ký hoặc sang tên phương tiện, do đó vẫn có nhiều trường hợp người vi phạm chưa tự giác chấp hành thông báo từ cơ quan chức năng.

Công an TPHCM đã thống kê khoảng 70.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát (ảnh: minh họa)

Trước băn khoăn của người dân rằng xử phạt qua camera không cho phép trao đổi trực tiếp như khi CSGT xử lý tại chỗ, Phòng CSGT khẳng định người vi phạm hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc đối chiếu lại bằng chứng. Khi nhận được thông báo vi phạm, chủ phương tiện có thể liên hệ với cơ quan Công an nơi phát hiện để được xem lại hình ảnh hoặc video, trong đó thể hiện rõ thời điểm, địa điểm, biển số và hành vi vi phạm.

Trong những trường hợp hình ảnh không rõ ràng, biển số trùng, có lỗi kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng theo hiệu lệnh của CSGT, cơ quan chức năng sẽ xem xét kỹ lưỡng. Nếu dữ liệu không đủ yếu tố pháp lý, thông báo vi phạm sẽ không được ban hành.

Mặt khác, khi hành vi xảy ra do bất khả kháng, ví dụ như tránh một tai nạn sắp xảy ra hay nhường đường cho xe ưu tiên, người dân chỉ cần trình bày cụ thể và trung thực. Phòng CSGT sẽ tiến hành xác minh và nếu đúng thực tế, vi phạm sẽ không bị xử lý.

Trường hợp phát hiện xe gắn biển số giả, lực lượng chức năng sẽ đối chiếu các đặc điểm phương tiện để xác minh. Người chủ sở hữu hợp pháp sẽ không phải chịu trách nhiệm và được giải tỏa khiếu nại. Trong tình huống hiếm hoi có lỗi kỹ thuật của hệ thống camera, dữ liệu sẽ được kiểm tra lại và nếu phát hiện sai sót, kết quả ghi nhận vi phạm sẽ bị hủy bỏ.

Phòng Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, hệ thống camera giám sát luôn được kiểm định, bảo trì định kỳ để đảm bảo tính chính xác. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có quyền phản ánh, yêu cầu kiểm tra lại nếu phát hiện bất thường. Mục tiêu cuối cùng của việc xử phạt “nguội” không chỉ là răn đe, chế tài, mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng môi trường đi lại an toàn, văn minh cho thành phố.