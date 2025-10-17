Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Truy tìm tài xế xe con vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong

Huỳnh Thủy





2X

TPO - Qua xác minh, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong rồi rời khỏi hiện trường là KIA Soluto màu trắng, hư hỏng phần cản trước bên trái.

Chiều 17/10, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đang truy tìm tài xế xe con trong vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu khoảng 22h39 ngày 12/10 tại Km21+440 Tỉnh lộ 9 (đoạn qua thôn 13, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ va chạm giao thông.

Cụ thể, xe máy mang biển số 47K1-352.20 do ông Nguyễn H. (SN 1970, trú xã Krông Bông) điều khiển va chạm với ô tô con 4 chỗ chưa rõ biển số, khiến ông Nguyễn H. tử vong. Sau va chạm, xe con 4 chỗ không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

tien-phong.jpg
Chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Bước đầu cơ quan công an xác định xe con liên quan đến vụ tai nạn mang nhãn hiệu KIA Soluto, màu trắng, bị hư hỏng một số bộ phận cản trước bên trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu người điều khiển phương tiện trên trình diện ngay để làm việc. Người nào biết thông tin liên quan đến phương tiện trên đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Huỳnh Thủy
