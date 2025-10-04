Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chém anh trai của bạn gái rồi bỏ trốn

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn Đức để điều tra hành vi giết người. Trước đó, sau mâu thuẫn, Đức dùng dao chém anh trai của bạn gái trọng thương.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Tuấn Đức (SN 1996, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại xã An Biên.

f0a5eae5806c0a32537d-2.jpg
Phạm Tuấn Đức tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Đức từng có tiền án “Trộm cắp tài sản”, sau khi mãn hạn tù vào An Giang làm thuê và chung sống như vợ chồng với chị T.V. (SN 2008). Rạng sáng 23/9, sau cuộc nhậu cùng người thân của chị V., giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Đức dùng dao tự chế chém anh D.T (anh ruột chị V.) gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Đến chiều cùng ngày, Đức ra đầu thú tại Công an xã An Biên. Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Huy
#An Giang #giết người #trộm cắp tài sản #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục