CSGT toàn quốc vận động đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin giao thông

TPO - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng CSGT (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố về việc vận động các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ.

Sáng 26/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT vừa có văn bản gửi Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố về việc vận động các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, thời gian qua, việc công khai trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội, số điện thoại của lãnh đạo Cục CSGT, lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị CSGT để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua thống kê, hiện nay số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ trên toàn quốc có 799.617 ô tô (chiếm 11,04% số ô tô được đăng ký). Trong đó, có 128.258 xe khách, 342.880 xe tải, 108.199 xe đầu kéo và 220.280 xe con, các phương tiện này thường xuyên di chuyển trên các tuyến giao thông và hầu hết được lắp camera giám sát hành trình để ghi nhận lại hành trình hoạt động của phương tiện trên các tuyến giao thông.

"Đây là nguồn thông tin rất quý giá phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan chức năng" - Cục CSGT cho biết.

Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho tài xế.

Đồng thời, vận động, khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe khi di chuyển trên các tuyến giao thông mà ghi nhận được tình hình về giao thông như: hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; các bất hợp lý về tổ chức giao thông, hệ thống biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường; các vụ tai nạn...

Cục CSGT cho biết thêm, các thông tin phản ánh thông báo về các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy hoặc các trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội của đơn vị CSGT hoặc của Cục CSGT để kịp thời có biện pháp xác minh, xử lý.

Thanh Hà
