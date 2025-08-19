Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Cục trưởng Cục CSGT tiếp nhận hơn 1.000 tin nhắn góp ý, phản ánh trong 1 tháng

Thanh Hà
TPO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tiếp nhận 2.134 tin nhắn và hơn 1.000 cuộc điện thoại gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và fanpage có nội dung phản ánh, góp ý liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông và các mặt công tác của lực lượng CSGT.

c10.jpg
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Ngày 19/8, Cục CSGT cho biết, qua thống kê từ ngày 17/7 đến 17/8, đơn vị đã tiếp nhận 2.134 tin nhắn và hơn 1.000 cuộc điện thoại gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và fanpage có nội dung phản ánh, góp ý liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông và các mặt công tác của lực lượng CSGT.

Qua đó, Cục trưởng Cục CSGT đã nghiên cứu toàn bộ các tin nhắn, đồng thời chỉ đạo xác minh, làm rõ và công khai thông tin trên fanpage và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đáng chú ý, qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT đã nhận tổng cộng 1.007 tin nhắn; qua trang fanpage Facebook Cục CSGT 133 tin (nhiều nội dung phản ánh trùng giữa tin nhắn fanpage và tin nhắn đến số đường dây nóng) góp ý, phản ánh liên quan đến vi phạm về TTATGT trên đường bộ, đường thủy; vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả đã phản hồi 176 trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính; 284 tin phản ánh vi phạm chung chung không cụ thể.

Đối với 446 tin phản ánh vi phạm cụ thể, có hình ảnh, video…(gồm các hành vi chở quá tải, quá khách, đỗ xe, sai làn, vượt, lùi xe trên cao tốc...) đã xác minh xử lý vi phạm, cụ thể 271 trường hợp đã kiểm tra, xác minh lập biên bản; 30 trường hợp sau khi kiểm tra xác minh không đủ căn căn cứ; 145 trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Cục CSGT và Cục trưởng Cục CSGT rất cảm ơn sự quan tâm của quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh, chia sẻ và đóng góp ý kiến để khắc phục những bất cập, tồn tại trong tổ chức giao thông, xây dựng ý thức thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thanh Hà
#tin nhắn góp ý an toàn giao thông #phản ánh vi phạm giao thông #Cục CSGT đường dây nóng #xử lý vi phạm giao thông #báo cáo trật tự an toàn giao thông #phản hồi vi phạm giao thông #công tác kiểm tra CSGT #quản lý trật tự đường bộ #đóng góp ý kiến xây dựng giao thông #tuyên truyền văn minh khi tham gia giao thông

