Xã hội

Google News

Công an Hà Nội công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Cảnh sát giao thông

Thanh Hà
TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội công khai số điện thoại đội trưởng các đơn vị, để tiếp nhận phản ánh của người dân.

con-4.jpg
Tổ công tác CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, Phòng CSGT tiếp tục công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác có chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính.

Việc công khai số điện thoại cá nhân của đội trưởng các đội công tác nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tiếp nhận phản ánh, đóng góp ý kiến của người dân theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể nhắn tin, gọi điện (qua Zalo, Viber) đến số điện thoại của đội trưởng các đơn vị để phản ánh, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT hoặc hoạt động của lực lượng CSGT Hà Nội. Thông tin được tiếp nhận trong và ngoài giờ hành chính.

so-dien-thoai.jpg
Danh sách số điện thoại 19 Đội trưởng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh: Trực ban Phòng CSGT 0243.942.4451, Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng CSGT) 0692.196.550 hoặc Ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.

Thanh Hà
