Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng

TPO - Sáng 3/12, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra với sự tham dự của 347 đại biểu. Dự đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang.

Các hoạt động mặt trận phải hướng về Nhân dân

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đến tháng 11/2025, Quỹ Vì người nghèo các địa phương vận động được trên 63 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 862 nhà đại đoàn kết; hàng chục nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, vốn vay ưu đãi…

347 đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Giang Thanh

Công tác cứu trợ thiên tai được triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng với nguồn quỹ vận động từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 11/2025 đạt hơn 257 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung vận động ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt gần 146 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.564 nhà ở.

Hơn 1.200 chương trình an sinh xã hội được tổ chức, vận động trên 680 tỷ đồng trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, công trình dân sinh…

Đánh giá cao những kết quả của MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, gợi mở MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của địa phương, tạo nền tảng đồng thuận xã hội vững chắc, chú trọng các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bên cạnh đó, cần quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, các hoạt động của MTTQ phải hướng về Nhân dân, chú trọng các đối tượng chưa là đoàn viên, hội viên, chăm lo cho các đối tượng yếu thế; phản ánh, giải quyết thấu đáo nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

“Trong bối cảnh mới, bắt buộc Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Mỗi hoạt động, phong trào, mô hình đưa ra đều phải hướng đến kết quả thực chất; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân, điều phối và liên kết; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, mục tiêu ít nhưng rõ và đo được, lan tỏa được; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới trong từng hoạt động”, bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Theo ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong 5 năm tới, phải xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất – thiết thực – không hành chính hóa; kiện toàn tổ chức theo ba tiêu chí “Tiêu biểu, đại diện, thiết thực”.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

“Để phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận các cấp, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ các cấp trong tình hình mới; thể chế hóa và vận hành hiệu quả phương châm 'Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – Nhân dân làm chủ'; xây dựng mối quan hệ 'Đảng nói – dân tin, Mặt trận vận động – dân theo, Chính quyền làm – dân ủng hộ', Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nói.

Hiệp thương cử 115 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 115 ủy viên (khuyết 5 ủy viên), đại diện cho các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I gồm 115 ủy viên.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm 9 người. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng khóa 2024 - 2029, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các ông/bà Phan Thị Thúy Linh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng), Hoàng Thị Thu Hương (Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Đà Nẵng), Lê Thị Minh Tâm (Chủ tịch Hội Nông dân TP. Đà Nẵng), Trương Chí Lăng (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Đà Nẵng), Lê Công Hùng (Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng), Nguyễn Phi Hùng, Trần Thị Mẫn và Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Trí Thanh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó làm rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nội dung hoạt động chủ yếu của nhiệm kỳ mới nhằm khơi dậy mọi tiềm lực trong nhân dân, kết tinh thành sức mạnh to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố và cả nước.

“Đại hội khẳng định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và tổ chức hoạt động MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực nhất, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng nói.