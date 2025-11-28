Bà Bùi Thị Minh tái cử vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ

TPO - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ có chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hóa Đất Tổ; quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ phồn vinh, hạnh phúc”. Đại hội hiệp thương cử 118 ủy viên; bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh đại hội.

Ngày 28/11, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra với sự tham gia của 336 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ dự, chỉ đạo đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân; chủ động phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội...

Trong công tác an sinh xã hội, các tổ chức MTTQ đã phối hợp vận động tiếp nhận hơn 203 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 3.690 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 154 tỷ đồng, xóa trên 10.800 nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành 100% kế hoạch. MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động ủng hộ cứu trợ sau bão Yagi đạt 453 tỷ đồng.

Đối với nhiệm kỳ 2025–2030, MTTQ tỉnh Phú Thọ xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trương Quốc Huy và ông Hoàng Công Thủy ghi nhận, biểu dương những thành tích MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Trương Quốc Huy và ông Hoàng Công Thủy đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm; phát huy vai trò liên minh chính trị và bảo vệ quyền lợi của người dân, mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, làm cho cuộc sống Nhân dân tốt đẹp hơn.

118 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa I ra mắt đại hội.

"MTTQ Việt Nam tỉnh phải tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của người dân, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, gắn với khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh, đóng góp trí tuệ, công sức, nguồn lực để đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô", ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 118 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I. Bà Bùi Thị Minh được tín nhiệm tái cử vị trí Chủ tịch.

Đại hội cũng triển khai vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Tổng số tiền quyên góp đạt 750 triệu đồng.