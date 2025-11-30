Ra mắt ban lãnh đạo và 146 Ủy viên MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I

TPO - 146 nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được hiệp thương chọn cử tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trọng thể.

Đến dự phiên làm việc có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Tại phiên làm việc trọng thể, Đại hội đã tiến hành ra mắt 146 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

﻿Các lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Quốc Thanh

Đại biểu Trung ương và lãnh đạo TPHCM dự Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo Trung ương, TPHCM chúc mừng 146 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, sáng 29/11, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 146 nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực và các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, gồm:

1. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

2. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

3. Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

4. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

5. Ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố.

6. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

7. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

8. Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

6 Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm:

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

PGS.TS Phan Thanh Bình.

GS.TS Nguyễn Văn Phước.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang.

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn.