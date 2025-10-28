Chủ tịch TP. Huế: 'Đã có lúc rất nguy cấp, nhưng chúng ta không phải xử lý tình huống xấu nhất'

TPO - Trong đợt mưa lũ đặc biệt lớn những ngày này, TP. Huế trải qua thời khắc được xem là “lịch sử” khi mực nước sông Bồ vượt đỉnh năm 1999, còn sông Hương chỉ đứng sau mốc lũ cách đây 26 năm. “Đã có những thời điểm rất nguy cấp do mưa lớn liên tục, nhưng nhờ chủ động, xử lý kịp thời, nên không phải xử lý tình huống xấu nhất”, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP. Huế chia sẻ.

"Không phải xử lý tình huống xấu nhất…"

Sáng 28/10, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP. Huế chia sẻ, về công tác ứng phó và tình hình mưa lũ đang diễn ra trên địa bàn. Ông Định nói, đây là trận lũ lịch sử ở địa phương. Đỉnh lũ trên sông Bồ đã vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999.

Theo ông Định, từ chiều 25/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã sớm nhận định và đánh giá đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn, nên đã nhanh chóng cho học sinh nghỉ học, đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở vào cuộc ứng phó với mưa lũ.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo phòng, chống mưa lũ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đã chủ động, khẩn trương làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến người dân. Nhờ đó, người dân nắm rõ tình hình, phát huy tinh thần "bốn tại chỗ", chủ động sơ tán khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện và liên lạc. Tinh thần chủ động của người dân rất cao.

Cũng theo ông Định, trong đêm cao điểm, TP. Huế đã huy động từ 2.000 đến 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội (cấp thành phố) cùng lực lượng tại chỗ túc trực, sẵn sàng ứng cứu.

Lực lượng chức năng di dời, sơ tán người dân khẩn cấp trong đêm 27/10, khi nước dâng cao.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận nước lũ tràn vào Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng, song các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra trường hợp tử vong do không kịp sơ tán.

Bên cạnh đó, các hệ thống như Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh (Hue-S), tổng đài 112, 19001075... đã hoạt động hiệu quả, giúp chính quyền xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp.

“Dù mô hình chính quyền 2 cấp mới vận hành, nhưng tinh thần trách nhiệm của cán bộ và sự đồng lòng của người dân giúp công tác ứng phó bão lũ đã được triển khai rất tốt, hiệu quả", ông Định đánh giá.

Đến sáng nay (28/10), nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Huế vẫn ngập sâu trong nước.

Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, trong những giờ cao điểm, mưa lớn dồn dập khiến các hồ chứa phải vận hành theo tình huống đặc biệt.

“Đã có những thời điểm nguy cấp. Nhưng chúng ta đã xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Phải khẳng định rằng nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ nó tương đương hoặc là cao hơn so với năm 1999”, ông Định nói.

Ý thức người dân là “lá chắn” giảm thiểu thiệt hại

Theo thống kê ban đầu, TP. Huế chưa ghi nhận thiệt hại về người, ngoại trừ trường hợp một cháu bé 5 tuổi đang mất liên lạc, các lực lượng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

“Dù diện ngập lụt rất lớn, nhưng thiệt hại về tài sản hy vọng sẽ thấp hơn nhiều so với năm 1999. Bởi người dân đã ý thức hơn, chủ động di dời phương tiện, tài sản, gia súc… đến nơi an toàn. Nhà cửa cũng được kiên cố hóa hơn trước”, ông Định nói thêm.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế tiếp tục duy trì cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan sau lũ để tránh thiệt hại về người.

Khi mưa ngớt, nước rút, các lực lượng sẽ tập trung xử lý sạt lở, khơi thông giao thông và triển khai vệ sinh môi trường theo phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”, để sớm ổn định đời sống người

Nước lũ tràn về trung tâm TP. Huế, đường phố biến thành sông.

Đến trưa nay 28/10, lũ trên hai hệ thống sông chính của TP. Huế là sông Bồ và sông Hương hiện đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức rất cao, vẫn gây ngập lụt diện rộng. Lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32/40 xã, phường của TP. Huế với mức ngập bình quân lên đến từ 1-2 m, có nơi sâu hơn.

Các xã, phường của TP. Huế đã tiến hành sơ tán, di dời trên 1.660 hộ/4.200 nhân khẩu ở các nơi thấp trũng, sạt lở đến nơi an toàn.

Dự báo, đến sáng 29/10, trên địa bàn TP. Huế vẫn tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.