Báo chí sẽ là nhịp cầu quan trọng lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Lâm Đồng mới

Thái Lâm

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Chiều 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, trong đó có báo Tiền Phong. Dự hội nghị có ông Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng.

img-5350.jpg
Các cơ quan báo chí ký hợp tác truyền thông năm 2026.

Theo thỏa thuận, các cơ quan báo chí sẽ tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nội dung tuyên truyền còn gắn với các nghị quyết chiến lược của Trung ương về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, báo chí sẽ đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, du lịch; công tác đối ngoại; những cách làm mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; chuyển đổi số; cũng như các mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, tác nghiệp; đồng thời giao sở làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

img-5368.jpg
Tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức hơn 100 hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Chúng tôi kỳ vọng báo chí sẽ là nhịp cầu quan trọng lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng mới, năng động, giàu bản sắc; đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí đa phương tiện, góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế - xã hội, du lịch, truyền thống lịch sử và văn hóa của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh.

Thái Lâm
