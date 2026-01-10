Chợ đêm Phú Quốc hoạt động tới sau Tết Nguyên đán 2026

TPO - Dù hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn, chợ đêm Phú Quốc vẫn có thể tiếp tục hoạt động tới sau Tết Nguyên đán 2026. Chính quyền đặc khu cho biết tạo điều kiện để tiểu thương kinh doanh, với điều kiện bảo đảm các yêu cầu pháp lý, phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) - cho biết Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển đã hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu, đồng thời không còn đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục khai thác chợ đêm, nên chính quyền chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Theo ông Khoa, chợ đêm Phú Quốc hiện vẫn hoạt động bình thường. Riêng các tiểu thương ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Ngôi Sao Biển đang tự thỏa thuận, giải quyết trên cơ sở cam kết và quy định pháp luật.

“Đặc khu luôn ủng hộ, tạo điều kiện để bà con tiểu thương tiếp tục kinh doanh đến qua Tết, với điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và phù hợp tình hình thực tế”, ông Khoa nhấn mạnh.

Chợ đêm Phú Quốc - điểm đến hút khách du lịch. Ảnh: Nhật Huy.

Theo Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển, doanh nghiệp luôn chấp hành đúng chủ trương của chính quyền. Do hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn, các giấy phép về phòng cháy, chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng không còn hiệu lực.

Liên quan đến việc cung cấp điện, nước, đại diện doanh nghiệp cho biết đang làm việc với ngành điện lực và đơn vị cấp nước để xem xét khả năng gia hạn. Nếu được chấp thuận, công ty tiếp tục bảo đảm điện, nước cho tiểu thương hoạt động kinh doanh qua Tết.

Như Tiền Phong đã đưa tin tháng 9/2015, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc) ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng với thời hạn 10 năm, kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Ngày 23/12/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã có thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển thanh toán công nợ 6 tháng cuối năm 2025, bàn giao toàn bộ diện tích đất thuê theo hiện trạng khi hợp đồng kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Doanh nghiệp khẳng định thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng theo đúng quy định, đồng thời đã thông báo cho các tiểu thương thanh toán tiền thuê đến hết thời hạn và thu dọn hàng hóa, trang thiết bị tại các gian hàng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, quá trình hoạt động, khu vực phố đi bộ và chợ đêm Phú Quốc bộc lộ nhiều bất cập như chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải xả trực tiếp ra sông Dương Đông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị, cùng với đó là các vấn đề về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và thiếu bãi đỗ xe.