Nhịp sống phương Nam

Google News

Ngỡ lạc vào phim khi đi trên con đường 5km xuyên rừng cổ thụ ở Đồng Nai

Mạnh Thắng
TPO - Rừng cây giá tỵ đầu tiên và lâu năm nhất cả nước ở tỉnh Đồng Nai, hiện diện tại khu vực thị tứ và có trên 5 km của quốc lộ 20 băng ngang rừng.

Với diện tích gần 150 ha được trồng từ năm 1958, rừng cây giá tỵ cổ thụ trên địa bàn các xã Tân Phú, Phú Vinh, Phú Hòa (Đồng Nai) được coi là rừng giá tỵ được trồng đầu tiên và lâu năm nhất trên cả nước.

Đây cũng là khu rừng ở tỉnh Đồng Nai hiện diện tại khu vực thị tứ và có trên 5 km của quốc lộ 20 băng ngang rừng.

Quốc lộ 20 xuyên ngang cánh rừng giá tỵ đẹp như tranh

Nằm trên tuyến đường du lịch TPHCM - Đà Lạt, cánh rừng giá tỵ Đồng Nai trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách bởi cảnh đẹp đặc trưng của cánh rừng bao bọc hai bên quốc lộ với những hàng cây giá tỵ cao từ 30-40m.

Các loại phường tiện di chuyển trên 5km đường quốc lộ 20 rợp bóng mát của hàng cây giá tỵ cổ thụ

Mùa khô, cây rụng hết lá nhưng đến mùa mưa, cây lại ra lá xanh mướt. Khoảng tháng 8 hàng năm, rừng cây giá tỵ nở hoa trắng, tỏa mùi thơm nhẹ, tạo cảm giác yên bình và mát mẻ.

Bên dưới tán rừng giá tỵ còn có hệ thống hang nham thạch dài nhất Đông Nam Á, một điểm đến thú vị cho du khách khi đến các điểm du lịch trong vùng như: Vườn quốc gia Cát Tiên, thác Mai - bàu Nước Nóng, khu du lịch Suối Mơ, di tích Đá Ba Chồng...

Đoạn đường xuyên rừng giá tỵ thẳng tắp ﻿

Theo một số tài liệu nghiên cứu, rừng giá tỵ này được trồng từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước với mục đích lấy gỗ làm báng súng. Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), nhiều người dân về đây định cư, khai hoang đất trồng trọt và chăn nuôi nên diện tích rừng giá tỵ bị thu hẹp đáng kể.

Hơn 65 năm tuổi cây giá tỵ cổ thụ này có hoành gần 3m

Nhiều năm trước, Đồng Nai có chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên để bảo vệ hệ đa dạng sinh học, trong đó có rừng cây giá tỵ trong hệ thống rừng phòng hộ Tân Phú nên rừng cây này ngày càng sinh sôi, phát triển nhiều tầng, tán.

Rừng giá tỵ đang vào mùa nở hoa

Hiện này, rừng giá tỵ này do Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Đông Nam bộ quản lý và cũng chính là nơi cung cấp giống cây này cho cả nước.

Rừng giá tỵ phát triển đa tầng với các thế hệ cây tái sinh

Ông Hồ Hữu Đức, nhân viên Công ty CP Giống lâm nghiệp vùng Đông Nam bộ - người được giao bảo vệ khu rừng giá tỵ cho hay, do được bảo vệ tốt, rừng cây giá tỵ tái sinh mạnh mẽ với nhiều tầng bao gồm cây cổ thụ và cây non tái sinh, trở thành "lá phổi xanh" cho cả vùng. Không chỉ điều hòa khí hậu và duy trì hệ sinh thái tự nhiên, cánh rừng giá tỵ đang được du khách yêu thiên nhiên đến thưởng ngoạn.

Bên dưới tán rừng giá tỵ là hệ thống hang nham thạch hiếm thấy

Cây giá tỵ còn gọi là cây gỗ Tếch là một loài cây gỗ lớn trong chi Tectona, cao tới 30–40m và rụng lá vào mùa khô. Cây chịu được lửa cháy rừng và ít bị sâu bệnh. Khu vực phân bố là Ấn Độ và Đông Dương. Gỗ giá tỵ có màu vàng sẫm hay xám hơi nâu, gỗ thớ to nhưng mịn, không cong vênh, nứt nẻ, không bị mối mọt, nấm mốc phá hoại nên dùng đóng bàn ghế, tủ và làm báng súng.... Gỗ còn chịu được nước mặn, nên còn được dùng đóng tàu biển, toa xe, tà vẹt...

Mạnh Thắng
