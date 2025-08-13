Vụ xác nhận hồ sơ chuyển nhượng đất rừng phòng hộ ở Hà Nội: Sau thanh tra vẫn tiếp tục phát sinh vi phạm

TPO - Sau kết luận của Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm đất đai ở huyện Sóc Sơn cũ vào năm 2019, tính đến 2024, trên địa bàn huyện này tiếp phát sinh 139 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý 94 trường hợp tại khu vực Đồng Đò (xã Minh Trí) và một số thôn của xã Minh Phú.

Cán bộ xã có tiền án giết người

TAND TP Hà Nội đang nghị án, dự kiến ra phán quyết với 4 cựu cán bộ xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn cũ) bị cáo buộc xác nhận, chứng thực vào hồ sơ, khiến hàng trăm nghìn mét đất bị người dân chuyển nhượng trái phép.

Trước đó, quá trình xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội đề nghị tòa tuyên bị cáo bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962) và Dương Đức Vượng (SN 1965), đều là cựu Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí, mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Các bị cáo Đỗ Văn Ba (SN 1984, cựu cán bộ địa chính xã Minh Trí), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1956, cựu cán bộ thôn Minh Tân, xã Minh Trí) bị đề nghị tuyên án từ 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 36 tháng tù.

Về nhân thân, cơ quan tố tụng xác định Đỗ Văn Ba có tiền án 12 tháng tù treo năm 2019 về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Nguyễn Mạnh Hùng có tiền án 8 năm tù năm 1990 về tội “Giết người”, đã được xóa án tích.

Khi luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá hai bị cáo Nguyễn Văn An và Dương Đức Vượng có vai trò phạm tội cao nhất. Trong đó, An đã cho phép chuyển quyền sử dụng trái pháp luật đất rừng phòng hộ, đất không có sổ đỏ, cho phép bán đất rừng cho các hộ dân không sinh sống trong khu vực có rừng phòng hộ.

Vụ án xuất phát từ hồi tháng 3/2019. Khi đó, Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Kết luận thanh tra cho thấy UBND các xã đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Việc các hộ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về đất, nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ là không đúng quy định tại Điều 12, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

Riêng UBND các xã Minh Trí và xã Minh Phú không xử lý lại xác nhận, chứng thực vào giấy tờ mua bán chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng là vi phạm pháp luật.

Do đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan thanh tra chuyển Công an TP Hà Nội các hồ sơ liên quan đối với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng dẫn đến việc xây dựng công trình vi phạm trong quy hoạch rừng để xử lý nghiêm theo quy định.

Khu biệt thự Hoàng Lê Gia Garden tại xã Minh Trí - một công trình từng được Thanh tra TP Hà Nội chỉ rõ có sai phạm nghiêm trọng.

Tiếp tục vi phạm hàng loạt sau thanh tra

Đáng chú ý, từ sau kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội hồi tháng 3/2019 đến thời điểm đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Sóc Sơn phát sinh 139 trường hợp vi phạm đất đai có công trình xây dựng.

UBND huyện Sóc Sơn cũ đã chỉ đạo xã Minh Trí và xã Minh Phú xử lý được 94 trường hợp. Trong đó, có nhiều vi phạm xảy ra tại khu hồ Đồng Đò.

Để xảy ra tình trạng trên, UBND huyện Sóc Sơn cũ đã kiểm tra, xem xét trách nhiệm của cán bộ xã Minh Phú và Minh Trí. Qua đó, đã xử lý kỷ luật 11 cá nhân (có trường hợp Chủ tịch UBND xã bị cách chức và cảnh cáo...).

Trong vụ án đang xét xử, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 20/6/2008 - 22/3/2018, các hộ dân thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã Minh Trí và xã Minh Phú, khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bị cáo An, Vượng, Hùng, Ba, đã buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào hàng trăm bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là hơn 610.000 m2.