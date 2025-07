6 ngày trong rừng sâu, ăn lá cây cầm cự: Hành trình sống sót của người phụ nữ bị lũ cuốn

Ngày 29/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) giải cứu thành công bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970, trú xã Nhôn Mai) sau 6 ngày đêm bị cô lập trong rừng do lũ lụt.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Nhôn Mai kiểm tra sức khỏe cho bà Thanh.

Được biết, bà Thanh làm nghề nuôi cá lồng trên sông Nậm Nơn. Khi lũ dồn dập đổ về, nước dâng nhanh khiến bà Thanh không kịp di dời tài sản. Toàn bộ lồng cá, đồ đạc đều bị lũ cuốn trôi.

Thời điểm lũ về, bà Thanh bị nước cuốn. May mắn, bà bám được vào một gốc cây nên thoát nạn. Sau đó, bà Thanh chạy lên sườn núi tìm đường về.

Tuy nhiên do nước lũ ngập hết đường, sạt lở nhiều nơi nên bà Thanh phải trú lại trong rừng suốt 6 ngày đêm.

Để có thể sống sót, bà phải hái lá cây trong rừng để ăn.

Nhận được tin báo có người đang mắc kẹt trong rừng, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã khẩn trương phối hợp với chính quyền xã triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, khu vực này nước chảy xiết, lòng hồ bị rác, cành cây chắn kín khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quân y Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng chính quyền địa phương đã tiếp cận thành công khu vực nạn nhân bị mắc kẹt để giải cứu và đưa về Đồn Biên phòng tiếp tục chăm sóc.