Ngân hàng thu phí quản lý tài khoản từ ngày 1/12 thế nào?

TPO - Từ hôm nay (1/12), nhiều ngân hàng sẽ thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng và tài khoản không phát sinh giao dịch trong 1 năm.

Theo thông báo, từ hôm nay (1/12), Eximbank thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng. Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum kể từ tháng 12, mức thu 90.000 đồng/quý/thuê bao và miễn phí cho khách hàng hạng Gold và Platinum tham gia gói Combo Casa.

Chính sách thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn được các ngân hàng triển khai trong hơn 1 năm qua. Việc này nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi từ dịch vụ SMS banking có thu phí sang dịch vụ OTT miễn phí (là dịch vụ quản lý biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng) để giúp tiết kiệm chi phí cho cả khách hàng và ngân hàng.

Tương tự, ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng áp dụng biểu phí mới từ hôm nay. Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT), gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”. Với tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, ngân hàng sẽ trích toàn bộ số dư còn lại, phần chưa thu đủ sẽ được miễn.

VIB khuyến cáo, nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng nên đến chi nhánh/phòng giao dịch để đóng tài khoản. Động thái trên cho thấy ngân hàng đang làm sạch dữ liệu và chỉ duy trì các tài khoản đang hoạt động theo chủ trương chung của ngành.

Không chỉ Eximbank và VIB, nhiều ngân hàng khác cũng thu phí quản lý tài khoản theo điều kiện số dư. Tại BIDV, theo biểu phí từ 10/5, tài khoản thanh toán có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng bị thu 5.000 đồng/tháng; từ 2 - dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí.

Tại VPBank, với tài khoản thanh toán thường (Autolink), số dư bình quân dưới 2 triệu đồng sẽ bị thu 10.000 đồng/tháng; duy trì từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn phí. Tại MB, ngân hàng miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng duy trì số dư tối thiểu 50.000 đồng.

Động thái trên cho thấy ngân hàng đang nỗ lực làm sạch dữ liệu khách hàng và chỉ duy trì các tài khoản “sống” theo chủ trương chung của toàn ngành.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước cập nhật, tính đến hết ngày 14/11, toàn ngành ngân hàng có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID.