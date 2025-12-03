Người 'ôm vàng' đổ xô chốt lời

TPO - Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 3/12 khi hoạt động chốt lời gia tăng sau đà leo dốc lên mức cao nhất 6 tuần.

Theo dữ liệu thị trường, vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống còn 4.186,89 USD/ounce vào sáng 3/12. Hợp đồng vàng tương lai tháng 2 cũng hạ 1,3%, chốt ở 4.220,80 USD/ounce. Việc giá điều chỉnh được đánh giá là diễn biến bình thường sau nhịp tăng mạnh gần đây.

Ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals - nhận định: “Đây nhiều khả năng chỉ là làn sóng chốt lời ngắn hạn. Trọng tâm chính của thị trường thời gian qua vẫn là kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, và kỳ vọng này chưa có thay đổi đáng kể”. Ông cũng cho rằng thị trường kim loại quý đang trong giai đoạn tích lũy trước khả năng bứt phá, với mục tiêu 5.000 USD/ounce có thể đạt được vào đầu năm mới.

Những tín hiệu hạ nhiệt từ kinh tế Mỹ, cùng với quan điểm ôn hòa từ các quan chức Fed, đang củng cố dự báo về một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách của Fed. Giới giao dịch hiện đánh giá xác suất này lên tới 89%.

Bên cạnh đó, báo cáo việc làm ADP tháng 11 sẽ công bố vào ngày 4/12 và chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9, thước đo lạm phát ưa dùng của Fed dự kiến ra mắt cuối tuần này, tiếp tục là yếu tố dẫn dắt xu hướng thị trường.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 3/12 khi hoạt động chốt lời gia tăng sau đà leo dốc lên mức cao nhất 6 tuần. Ảnh: Business Recorder.

Trong bối cảnh lãi suất thấp, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn giữ nhiều yếu tố thuận lợi trong trung hạn.

Đáng chú ý, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua vào 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước và là mức mua ròng lớn nhất kể từ đầu năm 2025.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc sau khi chạm kỷ lục 58,83 USD/ounce vào phiên đầu tuần đã điều chỉnh nhẹ 0,1%, còn 57,90 USD/ounce. Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng hơn 100%. Ngân hàng Commerzbank cho biết không xuất hiện yếu tố mới thúc đẩy đà tăng, song tình trạng thiếu hụt nguồn cung thể hiện qua lượng tồn kho thấp tại các sàn giao dịch Thượng Hải, tiếp tục là động lực hỗ trợ, đồng thời dự báo giá bạc có thể nhích lên 59 USD trong năm tới.

Bạch kim giảm 2%, xuống 1.624,90 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,3% lên 1.456,86 USD/ounce, phản ánh diễn biến phân hóa của nhóm kim loại quý trong bối cảnh thị trường chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed.