Google News

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần 15 tỷ USD để mua vũ khí Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần 15 tỷ USD cho Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) trong năm 2026, một sáng kiến mà theo đó các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tài trợ cho việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Kiev.

Tuyên bố trên được Tổng thống Zelensky đưa ra trong một cuộc họp báo tối 8/12. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của PURL, coi đây là cơ chế then chốt giúp Ukraine tiếp cận các hệ thống phòng không thiết yếu cùng nhiều trang bị quân sự quan trọng khác.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm, chương trình này hiện vẫn còn thiếu khoảng 800 triệu USD cho năm 2025, mặc dù Hà Lan đã công bố khoản đóng góp hơn 800 triệu USD vào hôm thứ Hai (8/12).

tc.png

Khi được hỏi liệu Ukraine và châu Âu có thể chấp nhận kịch bản Mỹ rút khỏi tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí do Mỹ sản xuất thông qua sáng kiến PURL của NATO hay không, ông Zelensky khẳng định điều đó là chưa đủ.

"Chúng ta phải đấu tranh để Mỹ tiếp tục giúp đỡ, tiếp tục hỗ trợ. Việc đảm bảo an ninh là rất quan trọng đối với Ukraine và tôi đã nhắc về điều này nhiều lần", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng nhấn mạnh, rằng các bảo đảm an ninh mạnh mẽ nhất đối với Ukraine, theo quan điểm của ông, là những cam kết có tính ràng buộc pháp lý từ phía Mỹ.

Ông cũng cho rằng sáng kiến PURL vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ chế cho phép Ukraine tiếp cận những loại vũ khí mà các nước châu Âu không thể cung cấp.

Kể từ khi chương trình PURL của NATO được triển khai, đã có 21 quốc gia tham gia, với tổng mức đóng góp vượt 4 tỷ USD.

Cơ chế PURL là một sáng kiến ​​mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo chương trình này, Ukraine lập danh sách các nhu cầu vũ khí ưu tiên của mình, sau đó trình lên NATO. Các quốc gia đối tác tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ tương ứng với danh sách này.

Nguồn tiền được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của NATO, và vũ khí được mua trực tiếp từ Mỹ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

Quỳnh Như
#Ukraine #Vũ khí #Zelensky #PURL #Hỗ trợ quốc tế #NATO #An ninh

