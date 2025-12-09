Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Khoảnh khắc phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình Kalibr của Nga

Quỳnh Như

TPO - Lữ đoàn tên lửa phòng không Kherson 208 của Ukraine đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình Kalibr của Nga trong cuộc không kích ngày 6/12, Defense Express đưa tin.

Lữ đoàn tên lửa phòng không Kherson 208 mới đây đã công bố một đoạn video đồng thời cho biết, trong cuộc không kích ngày 6/12, đơn vị tên lửa phòng không Hawk đã đánh chặn và phá hủy thành công một tên lửa hành trình Kalibr do Nga phóng.

Đây là mục tiêu thứ 18 mà kíp vận hành hệ thống Hawk tiêu diệt kể từ khi được triển khai, một thành tích đáng chú ý phản ánh cả cường độ các cuộc không kích của Nga lẫn kinh nghiệm tác chiến ngày càng dày dạn của lực lượng phòng không Ukraine.

Chuỗi thành công liên tiếp này cho thấy các nền tảng vũ khí phương Tây truyền thống, khi được tích hợp và khai thác hiệu quả, vẫn có thể đóng góp quan trọng vào hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine.

Kalibr là một tổ hợp tên lửa hành trình đa năng, do phòng thiết kế Novator (OKB-8) phát triển, được thiết kế để sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, đất liền và trên biển.

Tên lửa có chiều dài từ 6,2 - 8,9 m, tầm bắn đột phá 1.500 km - 2.500 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn với chất nổ khoảng 400 - 500 kg ở tốc độ Mach 3, đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố của đối phương.

Trong khi đó, MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển, được đưa vào sử dụng từ năm 1960. Hệ thống này đã được nâng cấp thông qua ba giai đoạn hiện đại hóa.

Một khẩu đội MIM-23 Hawk giai đoạn III điển hình bao gồm một radar MPQ-50, một radar giám sát sóng liên tục AN/MPQ-62, hai radar chiếu sáng AN/PQ-61, một trung tâm phân phối hỏa lực, một máy thu phát mục tiêu và sáu bệ phóng với 18 tên lửa.

Hệ thống MIM-23 Hawk ban đầu được thiết kế để tấn công máy bay, sau đó được nâng cấp để đánh chặn tên lửa. Các phiên bản đầu tiên của hệ thống phòng không này có tầm bắn 25 km và độ cao lên tới 14 km. Sau khi được hiện đại hóa, phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa được tăng lên 40 km, với độ cao đánh chặn tối đa là 18 km.

Quỳnh Như
Defense Express
#phòng không Ukraine #tên lửa Kalibr #Nga #Kherson 208 #Hawk #mục tiêu không quân #xung đột Nga-Ukraina #tình hình chiến sự

