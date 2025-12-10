Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ba Lan đổi tiếm kích MiG-29 lấy công nghệ UAV và tên lửa của Ukraine?

Quỳnh Như

TPO - Ba Lan đang trao đổi với Ukraine về khả năng chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29, vốn đã kết thúc thời gian phục vụ và không còn thuộc diện hiện đại hóa. Quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra, nhưng các cuộc trao đổi là một phần của chương trình hỗ trợ cho Kiev.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan, Warsaw đang trao đổi với Ukraine về việc chuyển giao máy bay MiG-29.

Cơ quan này lưu ý, vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Song, việc chuyển máy bay này sẽ là một phần trong nỗ lực của liên minh nhằm hỗ trợ Ukraine và tăng cường an ninh ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Những máy bay này sẽ được thay thế bằng các máy bay F-16 và FA-50.

mig-29.jpg

Bên cạnh đó, Ba Lan cũng đang đàm phán với Kiev về việc chuyển giao một số công nghệ máy bay không người lái và tên lửa tiên tiến. Mục đích là nhằm bù đắp khoảng trống thiết bị quân sự mà Warsaw đã chuyển giao, đồng thời cùng nhau phát triển các năng lực quốc phòng và công nghiệp mới.

Ba Lan bắt đầu chuyển giao MiG-29 cho Ukraine vào năm 2023, và trở thành quốc gia NATO đầu tiên đáp ứng yêu cầu về máy bay chiến đấu của Ukraine. Theo các nhà chức trách Ba Lan, tổng số máy bay chiến đấu được Ba Lan chuyển giao cho Ukraine vào thời điểm đó lên tới 14 chiếc. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kiên định với lập trường của mình, vào tháng 11/2024, ông tuyên bố việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu chỉ có thể thực hiện được với điều kiện là các đồng minh phải đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan.

MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Klimov RD-33, lực đẩy 50 kN/mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là Mach 2.4 (tương đương 2.450 km/h), trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km.

MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Dưới cánh và thân MiG-29 có bảy điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom.

Mặc dù đi vào hoạt động từ những năm 1980, máy bay tiêm kích này vẫn là thành phần cốt lõi của lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên được hiện đại hóa với hệ thống điện tử hàng không và vũ khí cải tiến.

Quỳnh Như
Pravda
#Ba Lan #Ukraine #MiG-29 #quốc phòng #Hỗ trợ quân sự #Liên minh NATO #F-16

