Nhiều UAV lạ xuất hiện trên nhà máy điện hạt nhân Bỉ

Quỳnh Như

TPO - Ba máy bay không người lái (UAV) không xác định đã được phát hiện trên nhà máy điện hạt nhân Doel của Bỉ vào tối 9/11.

Đài truyền hình Bỉ RTBF dẫn nguồn tin từ Tập đoàn năng lượng Engie cho biết, vào khoảng 22h ngày 9/11, ba máy bay không người lái được phát hiện trên nhà máy điện hạt nhân Doel của Bỉ.

Người phát ngôn của Engie Hellen Smeets cho biết, máy bay không người lái không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy, cơ sở vẫn vận hành bình thường.

"Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình", bà Hellen Smeets nói thêm.

b0903cbc-ad25-4cc3-859c-2cf3047fdd5d.jpg

Trước đó, Công ty kiểm soát không lưu Bỉ Skeyes thông báo, hoạt động hàng không tại sân bay Liege đã bị tạm dừng vào tối 9/11 sau khi phát hiện máy bay không người lái không xác định. Christian Delcourt, giám đốc quan hệ công chúng của sân bay, cho biết, các chuyến bay đã bị dừng lại sau khi phát hiện UAV đầu tiên vào khoảng 19h30, và hai chiếc khác khoảng 15 phút sau đó.

Kể từ tháng 10, Bỉ đã nhiều lần ghi nhận các chuyến bay của máy bay không người lái không xác định trên các căn cứ quân sự và sân bay, khiến nhiều chuyến bay phải điều chỉnh giờ bay.

Ngày 5/11, Chính phủ Bỉ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, quyết định tăng cường nhiệm vụ của Trung tâm An ninh Hàng không Quốc gia (NASC) và bắt đầu xem xét các biện pháp chống máy bay không người lái bổ sung.

Anh, Pháp và Đức đang gửi nhân viên và thiết bị đến nước này để ngăn chặn các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái xung quanh những cơ sở trọng yếu.

Quỳnh Như
