Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chính phủ Mỹ đóng cửa gây đình trệ việc cung cấp vũ khí cho NATO

Quỳnh Như

TPO - Tình trạng đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ kéo dài đã khiến các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD dành cho các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine bị đình trệ, theo Axios.

Theo Axios, việc chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày đã làm tê liệt hoạt động của một số cơ quan liên bang, bao gồm cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu. Do đó, việc chuyển giao những hệ thống vũ khí như HIMARS, Aegis và tên lửa AMRAAM cho Đan Mạch, Croatia và Ba Lan đã bị gián đoạn hoặc hoãn lại.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình hình này "gây tổn hại cho cả các đồng minh và đối tác cũng như ngành công nghiệp Mỹ". Theo người này, hiện chỉ có 1/4 nhân viên của Cục Chính trị-Quân sự đang làm việc, điều này làm chậm đáng kể quá trình xử lý các thỏa thuận.

patriot1.png

Theo quy định, việc bán vũ khí ra nước ngoài phải được thông qua Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, bao gồm bước thông báo cho các ủy ban quốc hội. Tuy nhiên, do nhiều viên chức liên quan đang tạm nghỉ việc, quy trình này hiện gần như bị đình trệ.

Trước đó, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết các quỹ khẩn cấp đã được sử dụng để chi trả lương tháng 10 cho khoảng 37.000 binh sĩ đang đóng quân tại Đức, song không còn đủ nguồn lực cho kỳ trả lương giữa tháng 11 nếu bế tắc giữa Quốc hội và chính quyền chưa được giải quyết. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo trên đài CBS News, rằng từ ngày 15/11, quân nhân Mỹ sẽ không thể tiếp tục nhận lương nếu thế bế tắc ngân sách giữa hai đảng vẫn kéo dài.

Các nhà kinh tế ước tính thiệt hại kinh tế hằng ngày của nước Mỹ có thể lên tới khoảng 15 tỷ USD. Nhiều cơ quan liên bang, trong đó có Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Cơ quan này đã buộc phải cho khoảng 1.400 nhân viên nghỉ việc không lương.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Chính phủ Mỹ #xuất khẩu vũ khí #đóng cửa chính phủ #an ninh quốc gia #ngân sách Mỹ #quân đội Mỹ #NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục