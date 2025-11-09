Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine tập kích kho đạn, phá hủy 'rồng lửa' S-400 của Nga

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, phá hủy một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumf và một kho đạn dược.

Theo Lực lượng Tác chiến đặc biệt, các trinh sát của SOF đã thu thập được thông tin tình báo về kho vũ khí tại làng Udachne gần Simferopol. Sau khi xác minh dữ liệu và xác nhận vị trí, máy bay không người lái FP-2 của Ukraine đã thực hành tấn công mục tiêu trong đêm ngày 5, rạng sáng 6/11, kích hoạt một loạt vụ nổ mạnh và gây ra hỏa hoạn. Cùng ngày, các đơn vị SOF tiếp tục vô hiệu hóa một bệ phóng tên lửa đất đối không S-400 Triumf di động đặt tại làng Uyutne gần Yevpatoria.

Theo SOF, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch diễn ra vào ngày 6/11, song thông tin được giữ kín vì lý do an ninh.

Lực lượng Tác chiến đặc biệt nhấn mạnh, rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch làm giảm khả năng chiến đấu của quân đội Nga cũng như ngăn chặn kế hoạch tấn công của đối phương.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #S-400 #tấn công #Crimea #quân sự #xung đột Nga-Ukraine #tập kích kho đạn

