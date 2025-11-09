Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga bổ nhiệm thứ trưởng quốc phòng vào vị trí quan trọng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng Andrei Bulyga làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

photo-2025-09-01-12-09-55-copy.jpg
Tướng Andrei Bulyga. (Ảnh: Reuters)

Tướng Bulyga đã giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hỗ trợ hậu cần từ tháng 3/2024.

Ông nhậm chức ngay trước khi nhiều quan chức và cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị cáo buộc tham ô và nhận hối lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng kỳ cựu Sergei Shoigu được bổ nhiệm làm thư ký hội đồng an ninh vào tháng 5/2024, trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng và những lời chỉ trích về hiệu suất của lực lượng Nga tại Ukraine.

Trong một sắc lệnh khác ban hành ngày 8/11, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm Tướng Alexander Sanchik, người từng giữ chức Tư lệnh Quân khu phía Nam của Nga, làm Thứ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Bulyga.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Andrei Bulyga #Bộ Quốc phòng Nga #Tổng thống Nga Vladimir Putin

Xem thêm

Cùng chuyên mục