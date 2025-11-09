Ukraine tiết lộ mốc thời gian sản xuất máy bay chiến đấu Gripen

TPO - Ukraine và Thụy Điển đã đạt được thỏa thuận về việc nội địa hóa sản xuất máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của Stockholm tại Kiev, dự kiến sẽ được bắt đầu từ năm 2033.

Theo thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Thụy Điển về việc nội địa hóa sản xuất máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E/F. Một bản ghi nhớ đã được ký kết giữa một công ty Ukraine giấu tên và Saab của Thụy Điển.



Quan chức này lưu ý rằng, bắt đầu từ năm 2033 việc sản xuất máy bay chiến đấu dự kiến ​​sẽ được triển khai tại các doanh nghiệp Ukraine. Dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục công việc - từ lắp ráp quy mô lớn đến sản xuất từng bộ phận riêng lẻ.

Theo ông, giai đoạn chuẩn bị cho việc sản xuất bao gồm thiết lập dây chuyền và đào tạo nhân viên, dự kiến ​​sẽ bắt đầu chậm nhất là vào năm 2030.

Ảnh minh họa.

Máy bay chiến đấu đầu tiên của Thụy Điển được sản xuất tại Ukraine dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong khoảng năm 2034 đến năm 2035. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là máy bay Gripen E/F đầu tiên mà Không quân Ukraine nhận được vì Saab sẽ sản xuất một số lượng máy bay chiến đấu nhất định tại Thụy Điển và sẽ được giao trước.

Với tổng số 150 chiếc, 22-24 máy bay chiến đấu đầu tiên dự kiến ​​sẽ được Saab lắp ráp. Theo các nguồn tin từ Thụy Điển, việc giao hàng dự kiến ​​diễn ra ba năm sau khi thỏa thuận được ký kết. Việc sản xuất khoảng 125 máy bay chiến đấu Gripen tại Ukraine nhiều khả năng sẽ hoàn tất vào năm 2045-2050.



Tháng 10/2025, Ukraine và Thụy Điển đã ký biên bản ghi nhớ về khả năng bán 100 đến 150 máy bay chiến đấu đa năng JAS 39E Gripen nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev.

JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 4.5 do Saab phát triển, được thiết kế để triển khai cho cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công. Ukraine và Thụy Điển đã nhiều lần thảo luận về khả năng cung cấp máy bay này cho Kiev.

Gripen E là phiên bản nâng cấp của các mẫu Gripen trước đây với động cơ, hệ thống điện tử hàng không và radar cải tiến. Trong đó, động cơ General Electric F414-GE-39E tạo ra lực đẩy mạnh hơn 25% so với các mẫu tiền nhiệm, giúp tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất của máy bay. Radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) Raven ES-05, cung cấp độ chính xác cao và phát hiện mục tiêu tầm xa.

Gripen E có 10 giá treo cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Meteor, IRIS-T, cũng như nhiều loại bom dẫn đường.