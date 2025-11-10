Ukraine muốn mua 27 hệ thống Patriot từ Mỹ

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine muốn đặt mua 27 hệ thống phòng không Patriot từ các nhà sản xuất Mỹ để tăng cường khả năng phòng không trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine muốn đặt hàng 27 hệ thống Patriot từ các nhà sản xuất Mỹ. Trong khi chờ sản xuất, Kiev cân nhắc "mượn" các hệ thống tương tự từ các quốc gia châu Âu.

Ông lưu ý rằng Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để bảo vệ không phận trước máy bay không người lái của Nga, nhưng tiến độ còn chậm vì Anh và các đồng minh khác chưa gửi máy bay chiến đấu để tuần tra.

Ngày 25/10, ông Zelensky đã kêu gọi các đối tác châu Âu cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot, đồng thời cho biết Kiev sẽ trả lại chúng ngay sau khi nhận được các hệ thống được đặt hàng từ Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine có thể nhận được hệ thống Patriot mới nhanh hơn nếu các nước châu Âu cho phép Kiev được ưu tiên mua sắm ở Washington.

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tấn công vào nước này. Đối với Kiev, điều này đồng nghĩa với nhu cầu lớn hơn về hệ thống phòng không và các nguồn lực bổ sung.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động (SAM) do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Đây là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ và đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Theo báo cáo, Ukraine hiện đang có ít nhất 8 hệ thống Patriot, trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và 2 hệ thống khác đang được hiện đại hoá. Đây được cho là vũ khí duy nhất mà Kiev sở hữu có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.