Thế giới

Google News

Xuồng không người lái áp sát khu cảng quan trọng, quân đội Nga lập tức đánh chặn

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Nga ngày 10/11 tuyên bố đã phá hủy bốn xuồng không người lái của Ukraine gần cảng Tuapse ở Biển Đen, lực lượng đặc nhiệm địa phương cho biết.

230729120919-01-ukraine-sea-dron.jpg
Xuồng không người lái của Ukraine. (Ảnh: CNN)

Cảng Tuapse là cửa ngõ xuất khẩu nhiên liệu quan trọng của Nga.

Theo các nguồn tin trong ngành và dữ liệu theo dõi tàu, cảng này đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu, trong khi nhà máy lọc dầu địa phương đã ngừng chế biến dầu thô sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 2/11 vào cơ sở hạ tầng của họ.

Lực lượng địa phương cho biết, một trong những xuồng không người lái hôm 10/11 đã phát nổ gần bờ biển. Sóng xung kích từ vụ nổ đã làm hỏng lớp kính trên tầng hai của một tòa nhà hai tầng, cũng như một gara và một nhà chứa tàu thuyền. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Đường sắt Nga tuyên bố đã gia hạn các hạn chế đối với việc vận chuyển hàng hóa đến Tuapse cho đến ngày 13/11.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #xuồng không người lái #xung đột Nga - Ukraine #Biển Đen

