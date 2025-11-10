Nga tập kích căn cứ nghi chứa tiêm kích F-16 của Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine với nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích của quân đội Nga đã nhằm vào một số mục tiêu quân sự quan trọng của Kiev, bao gồm căn cứ không quân Starokonstantinov.

Kênh Telegram Fighterbomber đưa tin, đêm ngày 9, rạng sáng 10/11, quân đội Nga đã tấn công căn cứ không quân Starokonstantinov ở Khmelnitsky - nơi được cho là đồn trú hàng loạt máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine.



"Nga đã tấn công sân bay Starokonstantinov. Sân bay này còn có tên gọi khác là Khartoum và là một trong ba sân bay chính của Không quân Ukraine", kênh này viết.



Theo thông tin từ Fighterbomber, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Nga vào căn cứ không quân này. Trước đó Nga đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công tương tự. Starokonstantinov có các hầm trú ẩn bê tông cốt thép thời Liên Xô, có thể chịu được đòn tấn công trực diện của một quả bom nặng tới 250 kg.



Theo các chuyên gia quân sự, căn cứ Starokostiantyniv đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động tấn công đường không của Ukraine. Đáng chú ý, căn cứ này được cho là nơi đồn trú các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, căn cứ cũng là nơi cất cánh của máy bay Su-24 được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và SCALP EG.

Căn cứ cũng được sử dụng làm sân bay tập trung cho nhiều loại máy bay và trực thăng, bao gồm Il-76, An-26, MiG-29, Su-27, Su-25, L-39, Mi-8, Mi-2, Mirage-2000, cũng như máy bay hạng nhẹ khác.

Không quân Ukraine trước đó báo cáo, đêm ngày 9, rạng sáng 10/11, Nga đã tấn công Ukraine bằng 2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 5 tên lửa đất đối không dẫn đường S-300/S-400 và 67 máy bay không người lái các loại. Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 52 UAV, số UAV còn lại đã nhắm trúng vào 9 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận cuộc tấn công, đồng thời cho biết vụ tập kích đã đánh trúng vào nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine.

"Để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự tại Nga, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, cũng như máy bay không người lái, nhắm vào các sân bay quân sự, một trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến, một kho chứa hệ thống tên lửa phóng loạt Vilkha (MLRS), các xưởng lắp ráp và cơ sở lưu trữ UAV tầm xa của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.