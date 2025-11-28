Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Belarus tiết lộ kế hoạch triển khai tên lửa 'bất khả chiến bại' Oreshnik

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Belarus cho biết nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik trên lãnh thổ Belarus sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Kyrgyzstan hôm thứ Năm (27/11), Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết, việc chuyển giao hệ thống tên lửa Oreshnik giữa Nga và Belarus đang theo đúng kế hoạch.

"Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và nhiệm vụ này sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay", ông Alexander Volfovich nói.

tl1.png
Tên lửa Oreshnik.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, việc triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Oreshnik trên lãnh thổ Belarus sẽ là biện pháp bảo vệ toàn bộ biên giới phía tây của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

"Chúng tôi không tăng quy mô lực lượng vũ trang, chúng tôi tập trung vào chất lượng và trang bị những năng lực mới nhất, hiện đại nhất. Việc triển khai Oreshnik có thể được xem là biện pháp phòng thủ tối ưu", ông nói thêm.

Tháng 12/2024, Moscow và Minsk đã ký một thỏa thuận an ninh mới, trong đó có thỏa thuận về khả năng triển khai tên lửa Oreshnik tới Belarus. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết tên lửa có thể được đưa tới Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Cuối tháng 1/2025, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố, Belarus sẽ sớm nhận được tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga, và vũ khí này được triển khai gần Smolensk (thành phố của Nga, nằm cách biên giới Belarus khoảng 60km về phía đông). Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tên lửa Oreshnik có thể được đặt ở một nơi khác sau này.

Oreshnik đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào tháng 11/2024, mục tiêu là nhà máy quân sự Yuzhmash ở Dnepr. Cuộc tấn công của Nga nhằm đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.600 km/h).

Quỳnh Như
Tass
