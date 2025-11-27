Cha đẻ hệ thống tên lửa Iskander của Nga qua đời ở tuổi 87

TPO - Nhà thiết kế hệ thống tên lửa Iskander và Topol của Nga, ông Valerian Sobolev đã qua đời ở tuổi 87, theo RIA Novosti.

RIA Novosti đưa tin, sau một thời gian dài lâm bệnh, nhà thiết kế hệ thống tên lửa Iskander và Topol của Nga, ông Valerian Sobolev đã qua đời tại quê nhà Volgograd hôm thứ Ba (25/11).

Ông Valerian Sobolev sinh năm 1938 tại Stalingrad (nay là Volgograd). Năm 1960, ông tốt nghiệp Học viện Cơ khí Stalingrad và bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư máy kéo, trước khi chuyển sang lĩnh vực sản xuất quốc phòng - nơi ông gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Nhà thiết kế Valerian Sobolev qua đời ở tuổi 87.

Tại Titan Design Bureau, hiện thuộc tập đoàn vũ trụ Roscosmos, ông từng giữ cương vị thiết kế trưởng, phụ trách phát triển bệ phóng và thiết bị mặt đất cho tên lửa hành trình di động Iskander cũng như hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol, một thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Liên Xô và hiện nay là Liên bang Nga. Các tên lửa Iskander nâng cấp được Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Nhà thiết kế Valerian Sobolev có nhiều đóng góp quan trọng cho khoa học trong nước, sở hữu số lượng lớn các phát minh và bằng sáng chế. Ông cũng giữ nhiều chức vụ trong chính quyền khu vực và cấp quốc gia từ năm 1989 đến 1996.

Các công trình lớn và thành tựu nổi bật đã mang về cho ông nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm Huân chương Cờ đỏ Lao động, Giải thưởng Nhà nước Liên Xô và Giải thưởng Lenin.